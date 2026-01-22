韓國「冬柏」山茶花1~3月盛開！濟州島、長蛇島、冬柏島、梧桐島四大賞花勝地綻放紅色花海～

原產於東亞的山茶花是一種長綠灌木或小喬木，大多以紅色或淡紅色為主，因為品種眾多，因此也有粉色、白色和黃色等。它在冬末春初盛開，由於花期長且花形多變，經常成為園藝中的觀賞植物。每年11月下旬到隔年3月初是韓國山茶花盛開的季節，其中又以1~3月最為繽紛，山茶花在韓國又稱為「冬柏」，以下是幾處在可以欣賞到美麗花海的勝地～

【韓國山茶花賞花勝地推薦】

＊濟州島

圖片＝3

將濟州島染成一片紅色花海的山茶花（Image Source : Getty Creative）

被暱稱為「東方夏威夷的」濟州島，一年四季綻放著不同的花朵，早在春天的櫻花和薰衣草、夏天的繡球花等登場之前，山茶花率先為為一年的花季拉開序幕，這處熱門度假勝地，是韓國最早能欣賞到山茶花美景的地點！美麗的自然景觀中點綴著鮮豔的紅色、粉紅色甚至白色的花朵，景色如詩如畫～

圖片＝4

濟州島是韓國最早能看見山茶花的地方（Image Source : Getty Creative）

坐落於西歸浦市安德面上倉里的山茶花之丘（카멜리아힐），面積廣達17.2萬平方公尺，是亞洲最大的山茶花園。在這裡種植了超過500種、6,000多株的山茶花樹，其中包括花期最早、世界上最大以及散發香氣等山茶花品種，每年1月時，紅色、粉色，白色的花朵同時放，其中特別是成片的紅色花海，壯觀的畫面讓人沈醉！

圖片＝5

盛開的山茶花林令人目不暇給（Image Source : Getty Creative）

這裡同時也是韓綜《換乘戀愛3》的拍攝地，廣大的園區內還有歐洲花園、石牆小徑、生態池塘、咖啡廳和各種住宿設施等，很適合放慢腳步慢慢體驗。另一處濟州島熱門的山茶花打卡景點，是位於西歸浦市南元邑的山茶花森林（동백포레스트），這座以山茶花為主題的農場，每年11月到隔年2月，爭相綻放的山茶花染紅了森林，與園區內的白色歐式建築交織出充滿異國風情的氛圍。

圖片＝6

伴隨著飄落的花瓣感覺更加浪漫（Image Source : Getty Creative）

漫步於大自然中，腳下踩著彷彿花毯般綿延的花瓣，感覺更是浪漫。或是坐在咖啡館一邊賞花，一邊品嚐甜點與飲料，享受一段充滿療癒的時光，出現於窗框中的山茶花風景猶如裱框的畫作，讓人頓時產生置身藝廊的錯覺。除了賞花之外，在同樣位於西歸浦市南元邑的濟州冬柏村（제주 동백마을），還能體驗多種與山茶花相關的手作。

圖片＝7

成片盛開的山茶花讓人彷彿置身於山茶花隧道（Image Source : Getty Creative）

濟州冬柏村是座擁有300歷史的古老村落，隱身於群山之中的它有片被指定為道級紀念物的山茶樹林，村內遍布300~400年原生山茶樹。此外，村民協力推行山茶花相關社區計畫，除共同經營生產山茶油的冬柏磨坊外，也提供以山茶油製作香皂、義大利麵等手作體驗，同時也能品嘗到以山茶油製作的各種美食，讓人以五感的方式感受當地茶的山魅力～

＊統營長蛇島

圖片＝8

長蛇島因韓劇《來自星星的你》而爆紅（Image Source : Getty Creative）

位於慶尚南道統營（통영）的外海、距離巨濟島南端約1公里的長蛇島（장사도），因為形狀酷似一條長蛇而得名。這座全長1.9公里、寬400公尺的島嶼，以美麗的海上公園聞名，屬於閑麗海上國立公園一部分的它，原本就是一處熱門旅遊景點，近幾年更因為知名韓劇《來自星星的你》和《任意依戀》而聲名大噪。

圖片＝9

長蛇島上遍植超過10萬株山茶樹（Image Source : Getty Creative）

總面積約39平方公尺的長蛇島，可以從統營客輪碼頭或巨濟芹浦港出發，各約45、15分鐘的船程即可抵達。島上種滿各色植栽，包括紅楠、石蘭和風蘭等，這裡也是八色鳥等天然記念物的棲息地，一年四季皆能欣賞不同花海，其中特別是遍植整座島嶼的山茶樹，更讓它成為知名的山茶花勝地。

圖片＝10

蔚藍的海水與火紅的山茶花相互映襯（Image Source : Getty Creative）

伴隨著環繞四周無邊無際的海景，蔚藍的大海與火紅的山茶花形成強烈的對比，10萬多株山茶樹盛開的美景，讓人猶如來到遺世獨立的仙境。長蛇島只能以步行的方式遊覽，沿著隨山坡起伏的石板道前進，沿途可以欣賞到不同視野的海景和島嶼風光，令人不禁心曠神怡～

圖片＝11

島上有包括彩虹橋在內的多項設施（Image Source : Getty Creative）

遊覽完整座島嶼大約需要1.5~2小時，記得一定要拜訪山茶花隧道、迷宮庭園、香草花園、彩虹橋和勝利觀景台等設施。另外想重溫韓劇場景的人，不必擔心錯過化身劇中主角的機會，島上貼心設置了場景立牌，讓你可以以劇中相同的角度重現經典畫面，為你的旅程留下更特別的回憶！

＊釜山冬柏島

圖片＝12

冬柏島因為種滿山茶樹而得名（Image Source : Getty Creative）

直接以山茶花命名，釜山的冬柏島（동백섬）自然種植了許多山茶樹。緊鄰當地最具代表性的海雲台，位於沙灘尾短的它原本是一座小島，不過歷經長時間的泥沙堆積後，最終和陸地相連。島上綠意盎然，種植著滿滿的松樹與山茶樹，走上隨地形蜿蜒前進的木頭棧道，能夠將釜山令人印象深刻的景致盡收眼底。

圖片＝13

從冬柏島可以將海雲台的景色盡收眼底（Image Source : Getty Creative）

這座寧靜的小島自古以來就吸引無數文人墨客前來賞景，並留下許多動人的詩句，今日則為生活於城市裡的人們，提供一處放鬆身心的好去處。島上除了文學家留下的刻字與詩碑等，還能看見一尊黃玉公主的雕像，坐在海邊岩石上的人魚像，據說是遠嫁到大海另一段的那燦陀人魚國公主，每當思念故鄉時她就會在月圓時來到這裡，看著顯現於黃玉中的故鄉⋯⋯

圖片＝14

世峰樓的圓形建築融入周遭的自然景觀中（Image Source : Getty Creative）

冬柏島原本是一座市民公園，2005年時在這裡舉辦了APEC亞太經濟高峰會議，讓它從此聲名遠播。昔日的會場場所世峰APEC會議之家（누리마루 APEC하우스），又被暱稱為「世峰樓」，現代感的圓形建築融入於自然景觀之中。館內對外開放參觀，可以欣賞到當時舉辦會議的會議廳、各國元首合照等相關文物與資料。

圖片＝15

盛開於冬柏島上的山茶花（Image Source : Getty Creative）

擁有絕佳的視野，冬柏島除了將海雲台長達1.8公里的海灘一覽無遺，還能看到大海另一端的尾浦海岸線、迎月路，以及五六島和廣安大橋等代表性景點。在冬春交界之際，一邊欣賞盛開的山茶花，一邊走在海濱與樹林的之間，釜山華麗的海岸風景變得更加引人入勝～

＊麗水梧桐島

圖片＝16

梧桐島位於麗水前海，是當地最知名的島嶼之一。（Image Source : Getty Creative）

麗水（여수）位於韓國最南端的全羅南道，梧桐島（오동도）就出現在它的前海。這座和長蛇島一樣屬於閑麗海上國立公園的島嶼，是麗水島嶼中最知名的一座，因為外形類與梧桐葉相似而得名。距離麗水市中心只有10分鐘車程的它，與陸地有著一條將近800公尺長的防波堤相連，因此雖然是座小島，卻可以以步行的方式前往。

圖片＝17

如果不想步行登島，可以搭乘山茶花列車。（Image Source : Getty Creative）

防波堤彩繪著出自麗水美術協會藝術家之手的創作，這條路被列為「韓國最美的百大道路之一」，遊客可以一邊賞自然美景和繽紛壁畫，一邊沿著海岸步道登島。如果不想走路，也可以搭乘名為山茶花列車的觀光列車前往。梧桐島四周被奇特的岩石包圍，島上植有大約3,000株山茶樹，因此每到花季整島島嶼幾乎都被染成一片鮮豔的紅色，非常耀眼。

圖片＝18

梧桐島上種植了3,000株山茶樹（Image Source : Getty Creative）

島上流傳著一段與山茶花有關的故事：據說有位年輕貌美的婦女遇到了強盜，為了守身不惜投入大海中，丈夫得知此事後在島上山麓修築了墳墓，某年冬天下起暴雪，覆蓋著白雪的墳墓居然盛開著山茶花，並且長出了象徵貞節的山竹！島上舖設了探訪步道，連接中央廣場、音樂噴泉、觀景台和燈塔等景點。

圖片＝19

從紫山公園看到的梧桐島，以及連接島嶼和麗水的防波堤。（Image Source : Getty Creative）

除了１月綻放、3月盛開的山茶花，梧桐島還以壯觀的日出聞名，成為麗水最具代表性的景點之一。登島之外，也可以從遊船碼頭搭乘遊艇環遊島嶼一周，或前往突山大橋和金鼇列島等。另外，如果想將眺望整座梧桐島、麗水港和閑麗海上國立公園的景觀，不妨前往不遠處的紫山公園（자산공원），從那裡欣賞秀麗的海岸線～

文字／Iris PENG