韓國「平價小眾包包」推薦！不只STAND OIL、Matin Kim，韓星同款五千有找必收！

韓國平價小眾包包推薦！不只價格親民，設計也充滿韓系氛圍，輕鬆搭出日常與通勤的質感造型。從極簡線條、復古腋下包到實用托特包，小眾品牌更能避開撞包尷尬，深受學生族與上班族喜愛！本篇精選多款討論度高的韓國平價包包品牌，帶你一次掌握流行趨勢與選購重點。



韓國平價小眾包包推薦：STAND OIL Fika Bag 悠閒包（Rei 同款）

韓國品牌 STAND OIL 的 Fika Bag 悠閒包一直都是品牌熱賣款，也是不少韓星、網紅們的同款包！輕巧便攜，實用度更高，選用光澤感柔和、觸感細膩的材質，依據收納需求自由變化，塑造完美輪廓，擁有自然隨性的線條與便利的收納空間，展現輕鬆愜意的時尚風格。

STAND OIL Fika Bag 悠閒包，NT$3,960 圖片來源：STAND OIL IG @reinyourheart

韓國平價小眾包包推薦：STAND OIL Chubby Bag 保齡球包（許允眞同款）

STAND OIL 這的款 Chubby Bag 保齡球包，也是女團 LE SSERAFIM 的成員，許允眞同款！圓潤包型搭配簡約線條，日常穿搭或通勤都很好駕馭，一背上立刻有滿滿韓系時髦感。也有不少時尚博主也會在包包提把下方繫上緞帶，綁成可愛的蝴蝶結造型，或者掛上喜歡娃娃、吊飾等，為俐落包款悄悄注入甜美氣息，不用換包就能跟上流行，小小細節卻超加分。

STAND OIL Chubby Bag 保齡球包，NT$3,960 圖片來源：IG @jenaissante

韓國平價小眾包包推薦：Bucks & Leather 法式多背法斜肩包

韓國小眾品牌 Bucks & Leather 的法式多背法斜肩包，麂皮的柔軟度很迷人，放進東西後會自然形成皺褶，帶點慵懶又隨性的法式氛圍，整個質感直接被拉滿。它最大的優點就是多背法，肩背、斜背、手提切換都很順手，背帶也能調節，不挑穿搭。包身兩側和底部做了皮革拼接，所以比較耐用、不容易變形，日常使用也更安心。內裡還有拉鍊暗袋，小東西不怕亂跑。

Bucks & Leather 法式多背法斜肩包，NT$4,280 圖片來源：IG @bucksleather_official

韓國平價小眾包包推薦：SAMO ONDOH Museum Bag（Liz 同款）

SAMO ONDOH 是來自韓國的人氣小眾包包品牌，以結構感強烈、實用又帶設計感的包型聞名，近年在時尚圈討論度很高。其中 Museum Bag 包款是品牌代表作之一，線條俐落、輪廓乾淨，背起來自帶一種低調卻很有存在感的時髦氛圍。且這款也曾被女團 IVE 成員 Liz 背過，同款加持讓人氣再度飆升，是想入手韓國平價小眾包、又想兼顧質感與話題性的好選擇。

SAMO ONDOH Museum Bag（M），NT$3,930 圖片來源：IG @liz.yeyo SAMO ONDOH

