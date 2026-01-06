韓國不會比台灣安全？謝金河示警：應分散對韓國記憶體的依賴

財信傳媒董事長謝金河。 圖：孫家銘／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 美國3日突襲委內瑞拉，逮捕遭通緝多項罪名的委內瑞拉總統馬杜洛，將他帶往美國受審，震撼全球。是否可能成為「中國處理台灣問題範本」頓時引發討論，同時，近年來外媒不斷將台灣評為地表最危險的地方。財信傳媒董事長謝金河指出，在他看來，韓國不會比台灣安全，他也呼籲台灣要多向美光採購HBM，早一點分散對韓國在記憶體的依賴。

謝金河透過臉書發文，引述財訊雙週刊的專欄作家印和闐分析，今年朝鮮半島發生戰爭的機率高達80%，這個預測吸引他的注意，尤其是委內瑞拉的馬杜勒被川普政府逮捕後，國際新形勢又進一步產生變化。

廣告 廣告

謝金河指出，韓國領導人李在明4日起程前往中國訪問，正值地緣政治角力的關鍵時刻，李在明的表態，可能促動東北亞情勢，尤其是美日加強結盟的關鍵時刻，如果李在明倒向中國，可能對亞洲的情勢帶來變數，北韓的金正恩會更有角色。

謝金河回溯，這些年，經濟學人雜誌每年都會吃台灣豆腐，每一次都說台灣是地表上最危險的地方，但在我看來，南朝鮮絕對比台灣危險。因為台灣海峽有天然屏障，南北韓只隔一條38度線。這幾年，自己先去平壤，開原，隔著38度線看韓國，也站在板門店外面看哨兵交接，也跟北韓的司令官拍照合影。這次又從韓國看向北韓，站上寧津閣上眺望遠方，也在都羅展望台看向北朝鮮的農村。

讓他最感興趣的是，這一條北緯38度線，南北韓各退兩公里，在這條寬4公里的狹長DMZ(非軍事區)，從1952年迄今，人類在73年內都不曾踏進去過，這條狹長的廊帶可能是地表上動物繁殖最旺盛的地區，動植物在這個無人踏進去過的區域，一定繁殖得非常好。

謝金河表示，這次自己進去看第三地道，北韓為了南侵，挖掘四條地道，南北韓就隔38度線，如果李在明倒向中國，金正恩肯定會成為川普的好朋友，中共要越過台灣海峽有相當難度，但北韓大軍出動坦克就可以長車直入。

謝金河不解不解，經濟學人老是說台灣危險，韓國會很安全？隔一條廊帶和隔著海峽，大不相同。2025年台灣因為HBM，對韓國的貿易逆差超過338億美元，也許台灣要多向美光採購HBM，早一點分散對韓國在記憶體的依賴！

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌涉貪斷點破功！李麗娟遭約談供詞被拆穿 檢調握關鍵證據將約談黃國昌

台積電帶頭衝！高含「積」量台股ETF十強表現一次看