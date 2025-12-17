韓國不流行「1保暖穿搭」？大票台人追真相 內行曝關鍵

近日許多前往韓國的台灣民眾在Threads上熱議，「韓國人不穿長羽絨了」。對此，一名旅韓部落客表示，韓國今年路上穿長羽絨的人，確實比往年少一點點，但原因並非長羽絨不實用了或退流行了，而是今年的氣溫對人類比較友善。

部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書發文表示，最近網路上真的出現不少帳號在說，「今年韓國人不穿長羽絨了」，私訊也一堆人在問他，「欸，是真的嗎？」。他回應，老實說，根據自己入冬後差不多快兩個禮拜的實際觀察，今年路上穿長羽絨的人，確實比往年少一點點，但如果直接說「韓國人不穿長羽絨」，這個結論其實有點太武斷了。

他進一步指出，因為在韓國的人，衣櫃裡本來就不會只有一件羽絨衣，許多人都是短的、長的各一件，就算真的只有一件，大多還是長羽絨居多。那為什麼有「長羽絨變少了」的感覺，原因其實很單純，今年的冬天，真的稍微偏暖一點點。

該名部落客提到，像這一周，白天最高溫都還有7～9度，周六甚至有11度，晚上最低溫大概落在0到-1度；但去年同一個時間點，白天最高溫只有2～5度，晚上最低溫常常是-3～-5度，今年天氣真的算是「對人類友善」很多。

他稱，也因為天氣的關係，現在走在路上，短羽絨、鋪棉外套、甚至大衣的比例自然就變高了。但該部落客也直言，等到12月底到1 月之後，氣溫一掉到-10度、-20度，長羽絨就會全面回歸，在零下20度，只穿一件長褲走在街上，真的會開始懷疑，「這雙腿…是不是已經不是我的。」

