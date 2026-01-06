韓國二代團炫風持續熱燒 TEEN TOP確定安可再訪台北

【緯來新聞網】韓國二代團炫風持續熱燒，人氣男團TEEN TOP宣布將於3月7日在台北舉辦安可演唱會，演出地點選在Zepp New Taipei。此次演出不僅是延續首爾安可舞台所掀起的高話題熱度，同時也是TEEN TOP於2026年過年開春後的首場單獨演出，對團體與粉絲而言皆別具意義。成員們也透露，為了這次安可舞台，從演出內容、舞台編排到整體氛圍都投入相當多心力準備，希望能以更升級的版本回饋台北粉絲。

廣告 廣告

人氣男團TEEN TOP宣布將於3月7日在台北舉辦安可演唱會。（圖／MORE LIVE提供）

回顧TEEN TOP於2025年10月來台演出，當時舞台內容與現場氣氛皆被粉絲形容為「精彩萬分」，高密度的唱跳曲目、接連不斷的經典代表作，加上成員們頻繁與台下互動，讓整場演出幾乎沒有喘息空間，也讓不少粉絲在演出結束後直呼「完全不夠看」、「好想再看一遍」。正因如此，韓國經紀公司也積極籌備台北安可場的可能，本次安可場消息一公布，立刻掀起熱烈討論，不少ANGEL們（官方粉絲名）更表示期待能再次感受那種從開場一路嗨到結尾的舞台能量。



在年末於首爾舉行的安可演唱會中，TEEN TOP也以多段驚喜橋段成為話題焦點，包括從觀眾席中現身演唱〈Snow Kiss〉，拉近與粉絲之間的距離；以及在最終舞台上，成員們完整還原出道活動時期的妝髮服造型登場，瞬間勾起粉絲滿滿回憶，在網路上引發高度討論。過去演唱會中，他們也曾應粉絲要求，安可數遍，讓演出無法結束，展現穩定的歌唱實力與臨場魅力。



談到即將到來的台北安可演出，成員們也展現十足期待，表示「這次的演出不能說是安可，而是要說是升級進化版」，他們回憶起台灣的ANGEL們，認為粉絲的熱情能量都不輸歌手，「ANGEL在台下越熱情，我們在台上就會越起勁」成員們甚至還說，如果可以的話「真的很想在Zepp一路唱到通宵，再跟粉絲們一起去吃早餐」，雖是玩笑話，但也充分展現他們對舞台的熱愛與對台北粉絲的親近感，這也讓大家更加期待當天的演出內容。不排除加入不同於以往的編排與驚喜橋段，讓安可場呈現出專屬於台北的獨特版本。



而以一直以來以寵粉著稱的TEEN TOP，也特別為台北安可演唱會準備了加碼福利回饋粉絲。粉絲會員除了都可參與hi touch互動外，還加碼提供可與全體成員進行1:4合照的機會，名額多達35組，讓粉絲有機會近距離留下珍貴回憶。《TEEN TOP IN TAIPEI ENCORE LIVE : TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT TEEN TOP WE GONNA ROCK IT DROP IT TOP IT HEY DON’T STOP IT POP IT》安可演唱會門票將於1月17日（六）12:00於遠大售票系統開賣。

更多緯來新聞網報導

金馬61／中國演員張志勇奪影帝 被爆10歲撿雷管用菜刀剁

「小周興哲」是他！忒修斯主唱被帥到 3個月狂瘦19公斤