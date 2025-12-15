「韓國亞馬遜」內憂外患 酷澎台灣負責人上任未滿一年 也傳離職

台灣酷澎。鄒秀明攝



被稱為「韓國亞馬遜」的酷澎（Coupang）近期內憂外患不斷，繼11月底爆發高達3370萬帳號的重大個資外洩事件後，市場再傳出今年2月才上任的台灣區負責人Sandeep Karwa已離職，市場高度關注酷澎在台營運。

據報導，台灣酷澎今天回應指出，公司目前由各部門主管組成的營運委員會，持續提供整體策略指引與決策支持，業務運作正常，資源支援充足，未來也將持續深耕台灣市場、推動長期穩健發展。

供應鏈人士透露，酷澎（Coupang）台灣負責人Sandeep Karwa近日已離職，但個人LinkedIn頁面則仍顯示在職狀態。



在韓國方面，酷澎正面臨史上最嚴峻的資安與治理危機。根據韓聯社報導，因個資外洩事件擴大，韓國法人代表理事朴大俊已於日前請辭，對外表示將為事件負起全部責任。不過，韓媒普遍解讀，此次請辭實為遭到撤換，顯示事件已升高至公司治理層級。

隨著韓國高層人事異動，美國母公司Coupang也直接介入善後，任命首席行政官兼法務總監哈羅德・羅傑斯（Harold Rogers）出任臨時代表，負責安撫顧客不安情緒、處理內外部危機並穩定組織運作。市場解讀，未來個資外洩後續處理與風險控管，恐將由美國總部更直接主導。

針對總部個資事件，酷澎台灣曾強調，事件未波及台灣消費者，將持續進行調查。

酷澎（Coupang）在台灣也準備大展拳腳，今年十一月經濟部投資審議會才同意酷澎（Coupang）申請大舉增資247.5億元，用以從事電子商務服務等業務，由於增資額龐大，外傳酷澎台灣除將大打跨境速配、免運服務外，更可能進軍台灣外送市場，未來一舉一動牽動國內電商、外送市場版圖。

