韓國人反中理由再加一！中國人亂穿韓軍警制服擺拍，憂引發國安危機。圖／翻自《NEWS 1》

由於近期頻頻發生中國遊客在南韓出現「迷惑行為」，導致南韓人反中情緒再上升，但現在又有南韓民眾指出，發現許多中國網友會故意穿南韓軍警制服cosplay擺拍，讓韓國民眾憂心恐引發國安問題，南韓的軍警形象不僅被破壞，更有可能遭詐騙集團濫用。

據南韓《NEWS 1》報導，任職於南韓誠信女子大學的徐京德（音譯）教授在今（2日）於網上發文指出，他發現到最近在中國網路上，充斥著許多穿著韓國軍人或警察的制服，拍攝cosplay影片和擺拍照片，甚至穿著南韓軍警制服戲謔，或者是做出「取締」等法律行為。徐京德就擔憂，這已經不是單純銷售制服的問題，如此一來，不僅南韓軍警形象受損，南韓的軍警與政府公信力也會因此受損，危害國安，並淪為詐騙集團的騙人手段。

廣告 廣告

徐京德指出，包括南韓與中國，未經授權生產和銷售軍警制服，都會受到嚴格的法律規範。南韓本身一直對類似「非法穿著軍警制服」案件，保持高度警戒，中國也有法律明文規定禁穿軍警制服。徐京德也說，但現在許多中國網友把穿南韓軍警制服當成兒戲，這恐怕不只損害南韓的國家形象，也會造成中國國家形象變得更惡化。

徐京德也建議，南韓當局應對類似事件採取措施，例如和中國官方合作來加以取締，或者是加強管理相關影片在南韓流傳。徐京德還指責，對其他國家的公共權威象徵物，有蔑視的行為，是不符合國際禮儀。



回到原文

更多鏡報報導

中共不認《舊金山和約》 台網友熱議：重回《馬關條約》台灣變日本領土？

中國人不想當中國人！偽裝「台灣護照」遊日本 新加坡曾嚴厲反制

少年把獅子當貓 翻越動物園圍欄闖入！眾人目睹他遭狠咬慘死