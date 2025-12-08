韓國人吃牛肉麵！台人不忍了「求做1事」 1.4萬人笑：台灣的自尊心

生活中心／朱祖儀報導

許多觀光客來台灣必吃牛肉麵。（示意圖／資料照）

牛肉麵香醇美味，每家名店都有自己的特色，是許多外國觀光客來台灣必吃的美食之一。近日一名網友就在牛肉麵店遇到2名韓國遊客，有趣的是，韓國遊客吃牛肉麵沒加牛油，其他台灣人還特別用Google翻譯求對方加牛油，這一幕讓他當場笑翻。

原PO在Threads發文表示，最近去牛肉麵店用餐，隔壁桌來了2位韓國遊客，結果其他桌的台灣男生見狀，為了讓韓國遊客可以品嚐到最道地的味道，急忙拿出Google翻譯請對方「加牛油」，絕對不能錯過牛肉麵的精華。

廣告 廣告

原PO當場被這可愛一幕逗樂，笑喊「這什麼動森島民人格！」且說這就是台灣人對美食的堅持。

文章曝光吸引1.4萬人點讚，眾人紛紛笑說，「論台灣人對食物的自尊心」、「吃牛肉麵沒有加牛油跟酸菜，就不是吃正統的牛肉麵」、「加了牛油後味道大升級」、「島民直接解一個特殊任務」、「老劉我也是牛油加到爆」、「+1，上次對面坐韓國人，我也是比手畫腳的要他們加牛油」、「都來這邊了，沒有吃到正宗吃法，內心過意不去啊。」

更多三立新聞網報導

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

不是薪水變少！週休三日若過關 上班族嘆「1狀況」恐更慘

台灣人超愛送零食！一堆日本人轉頭就丟掉 原因曝光：很困擾

「1違規」初犯被罰6000元！她委屈到手抖 全場轟：這樣才會痛

