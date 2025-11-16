韓國人權海報設計展移師來台 提供DIY參與

（中央社記者王寶兒台北16日電）韓國民主化運動紀念事業會推動「民主海報計畫」，邀集全球50組藝術家創作，國家人權館現正推出其海外首展，系列活動也透過DIY帶領民眾化身設計師，體驗如何以創作傳達人權思想。

「民主的種子－人權海報設計展」日前於國家人權博物館開展，在國家人權館與韓國民主化運動紀念事業會（KDF）合作下，除原先計畫展品外，也新增台灣創作者作品，讓台灣觀眾更能親近主題。

國家人權館今天發布新聞稿表示，昨天館方於白色恐怖景美紀念園區舉辦3場系列活動。首場講座「記憶傷痕，展望未來：從韓國南營洞反共調查室到民主化運動紀念館的重生」由KDF代表金琴淑主講，分享韓國民主化運動紀念館的重生歷程。

金琴淑提到，KDF與人權館相同，希望吸引年輕人瞭解民主化運動的歷程，進而珍惜自由而非當作理所當然的存在。她以去年韓國戒嚴事件為例，指出當時年輕世代用不同於傳統的方式進行抗爭，包括支援免費咖啡、暖氣公車或是運用偶像應援手燈等，持續捍衛民主與人權。

第2場講座則是「設計解放－如何用藝術說人權」，人權館邀請策展人暨藝術工作者沈菲比主講，她指出，創作要能成為改變社會的力量，首先就是要讓觀眾直覺理解「自由、平等、尊嚴」的核心價值。她也強調，這些作品雖然轉譯自過往這些歷史的遭遇，但目的並不是在製造對立，而是想要縫合社會傷痕。

還有活動「畫出你的理想國：小小人權海報工作坊」，則由繪本創作家黃一文帶領，邀請大小朋友化身設計師，利用畫筆表達對理想社會的想像。活動中，黃一文透過自己的作品「討厭綠色毛毛蟲的王子」，引導小朋友思考「權力」、「責任」及「共好」的意義，學習尊重每個人的選擇。

黃一文並且現場示範如何從詞語及情感出發，描繪心中的理想國，同時也邀請大家自由創作，發表屬於自己的「人權宣言」，讓人權精神在日常生活與想像中萌芽。

「民主的種子－人權海報設計展」將在人權館景美園區持續展出至2026年4月6日。（編輯：李淑華）1141116