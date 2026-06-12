韓國人氣女團LE SSERAFIM助陣獻唱 《超少女》慶生場景歡迎打卡

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

《超少女》帶領觀眾回到銀河系，一探「氪星」究竟為何會毀滅。（華納兄弟提供）

DC宇宙在重啟之後，去年《超人》的片尾，已經預告《超少女》（Supergril）將接棒繼續展開星際冒險，現在更宣佈韓國人氣女團LE SSERAFIM助陣，特別替電影重新混音的歌曲〈CELEBRATION (SUPERGIRL VER.)〉，讓Kpop與DC宇宙擦出全新的火花，迎接年度星際狂歡盛事。

有別於《超人》聚焦於發生在地球上的善惡拉鋸，《超少女》則回到超人與超少女故鄉「氪星」，解釋究竟為何會毀滅。隨著超少女為了挽救生命中最重要的「超狗」氪普托，踏上一場危機四伏的星際旅程，一路上也會深入探索許多從未在DC電影中出現過的外星文明與神秘種族，包含類人生物、噁心詭異的軟泥狀生物、長著觸手的異形，以及蜥蜴般的外星種族。在面對強大敵人的同時，也逐步找回自己的身分與使命。從異星酒吧、宇宙罪犯到風格迥異的外星世界，無限伸展想像空間。

廣告 廣告

電影並請回曾以《水行俠》系列創下全台破4億票房的傑森摩莫亞（Jason Momoa），也將以全新角色「暴狼」重返DC宇宙，化身全宇宙最凶暴的賞金獵人，與女主角米莉愛考克（Milly Alcock）飾演的超少女分庭抗禮。

傑森摩莫亞改頭換面，以「暴狼」重返DC宇宙，全宇宙最兇狠的賞金獵人。（華納兄弟提供）

《超少女》以以IMAX®特製拍攝，在台灣以2D、3D、IMAX、4DX、Ultra 4DX、SCREENX 、Dolby Cinema、Dolby Vision Atmos等多重頂尖影音規格放映。搭配電影中超少女參加23歲生日派對的情節，特別在台北與台中打造「宇宙派對站」，讓影迷能親自走進電影中的派對場景拍照打卡，彷彿置身超少女的23歲生日狂歡現場。

《超少女》的「宇宙派對站」打卡點已經於台北跟台中登場，提前感受超少女的23歲生日狂歡現場。（華納兄弟提供）

更多鏡週刊報導

LE SSERAFIM同款香水公開 Jo Malone英國梨系列再推限定新品

《超少女》為了愛犬大動干戈 「水行俠」傑森摩莫亞化身「暴狼」出場

影集《綠光軍團》 中年版哈爾喬丹訓練徒弟