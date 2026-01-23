韓國人氣實境節目屏東取景 金鐘國大啖在美食直呼「馬西搜唷！」

韓國人氣實境節目屏東取景，縣長周春米帶在地美食驚喜探班。（屏東縣政府交旅處提供）

記者毛莉／屏東報導

韓國超人氣實境節目《生存王2》日前首度跨海來臺取景拍攝，其中，屏東大鵬灣的天然景色，成為製作團隊選定的重要拍攝場域之一，縣長周春米22日特別準備「屏東特色美食應援餐車」前往探班，韓國知名藝人金鐘國在縣長的介紹下，大啖屏東美食，現場更不時傳出「馬西搜唷！」的稱讚聲，氣氛相當輕鬆歡樂。

「安妞哈誰呦！」縣長周春米一到場便親切向拍攝團隊們打招呼，並準備萬巒豬腳、東港旗魚黑輪、雙糕潤、高樹蜜棗、林邊蓮霧等在地好物，為遠道而來的團隊加油打氣，韓星金鐘國也品嚐東港在地特色美食「飯湯」，他笑說，東港飯湯是把湯加進飯裡，而韓式湯飯，韓國人則習慣把整碗飯倒進湯中，兩種不同吃法讓他直呼相當有趣，也為現場增添不少笑聲。

周春米表示，去年6月曾率領屏東觀光代表團前往韓國全羅南道木浦市，參加臺韓觀光交流會議，當時便對韓國留下深刻印象，今年臺韓觀光交流會議將移師屏東舉辦，除熱情邀請韓方朋友到訪旅遊感受南國魅力外，也期待透過《生存王2》鏡頭呈現台灣最南端兼具野性與溫度的真實風貌，讓國際觀眾看見屏東、認識屏東。

縣府說，此次節目透過影像呈現結合在地景點、飲食文化與生活風景。（屏東縣政府交旅處提供）

此外，縣府團隊也準備巧克力、咖啡、果乾、紅豆蛋捲、黑豆與蜂蜜等在地好物大禮盒，與金鐘國分享屏東滿滿的心意，周春米更幽默地說，平時有在追韓劇，對韓文多少有些了解，未來若有機會再訪韓國，「不知道能不能找你呢？」，雙方期待有朝一日能在首爾再度碰面，為臺韓觀光交流再添話題。

製作團隊表示，屏東自然環境具高度挑戰性，十分契合節目所強調的生存精神，拍攝期間在地美食與人情味的支持，也讓團隊對屏東留下深刻且溫暖的印象。

縣府交通旅遊處指出，屏東擁有山海並存的自然景觀與多元文化聚落，深受國內外旅客喜愛。《生存王2》結合屏東自然環境與日常風景，展現南國大地的野性魅力與人文溫度，有助提升屏東在國際旅遊市場的能見度，吸引更多旅客實際走訪、深度體驗。

縣府說，此次節目透過影像呈現結合在地景點、飲食文化與生活風景，未來相關影像預計自今年3月下旬起，於韓國朝鮮 TV 電視台首播，並同步於 Netflix（韓國）平台上線播出，期盼透過國際媒體平台的傳播力，進一步帶動國際觀光人潮，讓世界看見屏東的自然魅力與人文特色。