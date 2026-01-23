韓國人氣實境節目《生存王2》屏東取景 周春米縣長備應援餐車驚喜探班

▲韓國實境節目屏東取景，屏東縣長周春米準備應援餐車探班，並與主持人金鐘國歡喜互動。（圖／屏東縣政府提供）

【記者 王靚慧／屏東 報導】韓國超人氣實境節目《生存王2》日前首度跨海來臺取景拍攝，選定屏東大鵬灣為重要拍攝場域之一，屏東縣政府今（23）日發布新聞表示，縣長周春米22日特別準備「屏東特色美食應援餐車」前往探班，韓國知名藝人金鐘國在縣長的介紹下，大啖屏東美食，現場更不時傳出「馬西搜唷！」的稱讚聲，氣氛相當輕鬆歡樂。周縣長表示，期待透過《生存王2》鏡頭，呈現台灣最南端兼具野性與溫度的真實風貌，讓國際觀眾看見屏東、認識屏東。

「安妞哈誰呦！」縣長周春米一到場便親切以韓語向拍攝團隊們打招呼，並準備萬巒豬腳、東港旗魚黑輪、雙糕潤、高樹蜜棗、林邊蓮霧等在地好物，為遠道而來的團隊加油打氣，韓星金鐘國也品嚐東港在地特色美食「飯湯」，他笑說，東港飯湯是把湯加進飯裡，而韓式湯飯，韓國人則習慣把整碗飯倒進湯中，兩種不同吃法讓他直呼相當有趣，也為現場增添不少笑聲。

此外，縣府團隊也準備巧克力、咖啡、果乾、紅豆蛋捲、黑豆與蜂蜜等在地好物大禮盒，與金鐘國分享屏東滿滿的心意。

製作團隊表示，屏東自然環境具高度挑戰性，十分契合節目所強調的生存精神，拍攝期間在地美食與人情味的支持，也讓團隊對屏東留下深刻且溫暖的印象。

縣府表示，此次《生存王2》節目透過影像呈現結合在地景點、飲食文化與生活風景，未來相關影像預計自今(115)年3月下旬起，於韓國電視台首播，並同步於Netflix（韓國）平台上線播出，4月在台灣電視台播出，期盼透過國際媒體平台的傳播力，進一步帶動國際觀光人潮，讓世界看見屏東的自然魅力與人文特色。