韓國人氣男團BOYNEXTDOOR快閃店開幕 陪粉絲歡度耶誕節

韓國男團BOYNEXTDOOR周邊快閃店將在12日登場。（李承陽攝）

粉絲必備的手燈現場有販售。（李承陽攝）

韓國人氣男團BOYNEXTDOOR官方角色「BBNEXDO」第2次快閃活動，自12日至31日止，於台北流行音樂中心文化館2樓戶外天橋設立快閃店「BOYNEXTDOOR X BBNEXDO POP-UP ‘BBNEXDO is Coming to Town’ in TAIPEI」，和粉絲們共度耶誕與新年佳節。

周邊商品一應俱全。（李承陽攝）

此次快閃店「BBNEXDO is Coming to Town」，以BOYNEXTDOOR 的官方角色「BBNEXDO」為主角，是由「Petit BOYNEXTDOOR」組合而成的名稱，設定為守護BOYNEXTDOOR所居住的村莊的警衛隊。本次快閃中，將能看見與假期主題結合的「BBNEXDO」穿上聖誕老人服裝，正在送出禮物，隨著「BBNEXDO」的「亂哄哄禮物大作戰」預告公開，繽紛可愛的視覺更讓人對快閃店充滿期待。

娃娃抱枕也是熱門款。（李承陽攝）

人氣狂飆的BOYNEXTDOOR，憑藉10月發行的迷你五輯《The Action》在全球持續累積人氣，新專輯在11月8日公告的美國告示牌主專輯榜「Billboard 200」第 40 名進榜，連續5張專輯成功進入排行，此外也連續4周登上「世界專輯」、「新興藝人」等榜單，再次證明全球樂迷對團體的熱烈關注。

