韓國人氣短尾矮袋鼠《勾卡KKOTKA快閃店》首登臺超療癒

記者李佩玲／臺北報導

首次登臺的《勾卡KKOTKA快閃店》將於12月15日至明年1月25日在臺北Dream Plaza亮相；店內除推出超過70款快閃店限定周邊商品外，更打造3大打卡點，其中首推高達200公分的充氣「愛心勾卡KKOTKA」，抱著大大紅心在門口迎接粉絲到來的勾卡KKOTKA超吸睛。

韓國超人氣短尾矮袋鼠《勾卡KKOTKA快閃店》推出3大打卡點，高達200公分的充氣玩偶「愛心勾卡KKOTKA」，抱著紅心萌力爆發；一字排開的「勾卡KKOTKA吃播秀」，上排的勾卡KKOTKA開心地吃著各種美食，從關東煮、鯛魚燒到巧克力，下排的勾卡KKOTKA忙著推著購物車及搬包裹；「主視覺」上嘴饞的勾卡KKOTKA則是正在吃著香噴噴的蕃薯，各種呆萌模樣療癒了全場。

另外，店內也推出超過70款快閃店限定周邊商品，從超可愛的「造型磁鐵」、冬日必抱的「玩偶」，再到有著勾卡KKOTKA不同表情的「T－shirt」等，款款都讓人感受到快樂溫暖感。

首次登臺的《勾卡KKOTKA快閃店》將於12月15日起在臺北 Dream Plaza亮相。（業者提供）

《勾卡KKOTKA快閃店》推出超過70款限定周邊商品。（業者提供）