韓國人氣節目 花蓮取景

韓國人氣實境節目《生存王二》近日前往花蓮取景拍攝，由主持人金鐘國領軍，集結韓國隊成員金炳萬、金泳勳、陸俊書等黃金陣容，展開一連串結合體力、智慧與在地元素的生存挑戰，為花蓮注入滿滿話題熱度。

十七日晚間節目團隊來到花蓮東大門夜市進行生存遊戲拍攝，消息一出便吸引大批粉絲提前到場等候，不少民眾手持手機守候偶像現身。藝人一抵達現場，親切揮手向粉絲打招呼，現場氣氛瞬間升溫，歡呼聲此起彼落，展現花蓮滿滿的人情味與熱情。

《生存王二》拍攝期間適逢連日降雨，山區拍攝過程中曾遇到道路泥濘、車輛打滑等狀況，拍攝環境相當艱辛。然而花蓮在地民眾與業者的熱情支援，成為工作團隊最大的後盾。從零食、餅乾、蛋糕、麵包、豆乾、魚丸，到暖心手工點心陸續送達，讓工作人員直呼「吃在嘴裡、暖在心裡」。

其中，在地店家提供的檸檬吐司，也成為拍攝期間備受好評的補給美食，清爽口感讓工作人員與藝人留下深刻印象。另有原住民部落阿姨們特地在山上為拍攝團隊準備熱騰騰的餐食，一次為上百人料理，一整天幾乎未曾停歇，真摯的情誼讓節目團隊深受感動。

花蓮縣政府表示，《生存王二》選擇來到花蓮拍攝，不僅展現花蓮多元的自然地景與城市魅力，也透過節目影響力，讓更多國際觀眾看見花蓮的人情溫度與在地能量。未來也期待透過影視合作，持續推動花蓮觀光與國際能見度。

此次行程中特別安排前往花蓮東大門夜市，讓藝人們親身體驗花蓮夜市文化與原住民特色美食。現場品嚐多樣以在地食材製作的原住民風味料理與夜市小吃，藝人們也對花蓮豐富的飲食文化留下深刻印象。而夜市店家得知《生存王二》節目團隊到訪，也紛紛熱情招待，現場氣氛熱絡溫馨。藝人們一邊逛夜市、一邊感受花蓮夜晚的熱鬧氛圍，透過節目拍攝，呈現花蓮兼具活力與人情味的城市魅力。