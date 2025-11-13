韓國仁川－花蓮重啟直航 首航132名旅客到訪

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）韓國仁川－花蓮直航航線今天重新啟航，首航班機迎來132名旅客，花蓮機場安排水門禮，大廳也有阿美族舞蹈團熱情迎接遊客到訪。

花蓮、韓國航線由韓國可依航空（Aero K Airlines）營運，每週四、週日各飛一班，去程於上午11時50分從仁川起飛，回程於下午2時45分從花蓮起飛，單程飛行時間約2小時40分鐘。

可依航空組長李盛漢接受媒體聯訪表示，去年到訪花蓮，對這裡的熱情印象深刻，希望透過航線開通，讓更多韓國人可親身體驗花蓮的美麗與熱情。

花蓮縣府觀光處長余明勲說，仁川直飛花蓮不只是航線重啟，更象徵花蓮再次走向國際舞台，為加大推廣力道，縣府10日與仁川觀光公社正式簽署旅遊合作備忘錄（MOU），雙方將共同推動觀光宣傳、旅遊商品開發與媒體行銷合作。

余明勲說，花蓮縣府和縣內觀光產業準備開設3梯次韓語培訓，安排韓國媒體、KOL及旅行社踩線，並洽談韓國綜藝節目拍攝等。

首航共132名遊客從仁川起飛，其中包含前往韓國交流的花蓮學生，蔡姓同學說，過去從花蓮搭車到北部搭機，有了直航省下6小時交通往返時間，省時又方便。（編輯：謝雅竹）1141113