韓國企業爭取菲律賓軍事現代化計畫 專家建議給馬尼拉更優惠方案

韓國賣給菲律賓何塞·黎剎級護衛艦 圖：取自維基百科 by Rawad Madanat 版權規定:Public Domain

[Newtalk新聞] 面對中國在南海咄咄逼人，菲律賓近來積極強化防衛力量。《韓國中央日報》（Korea JoongAng Daily）稍早報導，馬尼拉當局此際正以「地平線軍事現代化計畫」採購各國國防資產，包含護衛艦到戰鬥機，以從根本上實現軍隊現代化。韓國企業也積極爭取相關業務。

報導指出，此舉的時空背景是美國總統川普（Donald Trump）強調捍衛第一島鏈的重要性，美國及其盟友，包括菲律賓，都應捍衛這一島鏈。作為第一島鏈的重要組成部分，馬尼拉已相應地加強了防禦。

菲律賓現階段執行預算為 350 億美元的「重塑地平線 3」（Re-Horizon 3）軍事現代化計畫，重點在於提高該國的海軍和空中防禦能力，包括建造新的護衛艦、巡邏艦和先進的戰鬥機。

自2016年菲律賓海軍斥資157億菲律賓披索（約新台幣83.4億元）購入兩艘何塞·黎剎級護衛艦（Jose Rizal-class）以來，菲律賓海軍一直是韓國艦艇的忠實客戶。然而，南海局勢的持續緊張促使菲律賓海軍向韓國造船廠採購更多艦艇。

作為菲律賓海軍的長期合作夥伴，現代重工（HHI）已承建多艘護衛艦。這家韓國造船企業已向菲律賓海軍交付了10艘艦艇，其中包括2020年和2021年交付的兩艘何塞·黎剎級護衛艦，以及分別於2025年5月和12月交付的兩艘米格爾·馬爾瓦爾級（Miguel Malvar-class）護衛艦—米格爾·馬爾瓦爾號（BRP Miguel Malvar）和迭格爾·西朗號（BRP Diego Silang）。

去年12月底，該造船企業再次獲得一份價值8,440億韓元（約新台幣190億元）的合約，將向菲律賓海軍增購兩艘新一代護衛艦。這份合約與2022年簽訂的價值5.73億美元（約新台幣180.9億元）的合約金額相當。

該公司的發言人表示，「現代重工建造的艦艇已在菲律賓海軍服役，海軍對結果非常滿意。海軍對HD HHI的技術信任度極高。」

現代重工在艦艇維護、修理和營運方面的出色表現也是菲律賓海軍持續採購HD HHI建造艦艇的重要原因之一，因為在菲律賓國內進行艦艇維護有助於降低海軍的營運成本。

該公司下一步的目標是贏得為菲律賓海軍供應潛艇的競標。

目前，菲律賓海軍武庫中沒有潛水艇，正積極尋求購買至少兩艘柴電潛艦，預算高達1,100億菲律賓披索（約新台幣584.5億）元。法國海軍集團（Naval Group）提供鲉魚級潛艇，韓華海洋（Hanwha Ocean）提供KSS-III型潛艇，而擁有以往與菲律賓海軍良好合作經驗的現代重工也可能參與競爭。

雖然尚未向各公司發出正式邀請，但現代重工表示，如果菲律賓海軍選擇其潛艇，將受益於系統整合和維護服務。

菲律賓現代化計畫的另一個關鍵部分是採購多用途戰鬥機。目前，菲律賓僅擁有韓國航空航太工業公司（KAI）生產的FA-50PH輕型戰鬥機和教練機，以及巴西EMB 314輕型攻擊機。因此，韓國首款採用國產技術製造的戰鬥機對菲律賓而言更具吸引力。

韓國航空航太公司的FA-50PH是FA-50輕型戰鬥機的菲律賓版本，多年來一直是菲律賓空軍的核心力量，曾多次有效打擊國內恐怖組織。去年12月，該公司與菲律賓空軍簽署了一項價值6,400萬美元的協議，旨在升級現有的FA-50PH，這充分印證了這一點。

根據Reportera報道，菲律賓已要求韓國航空航太工業公司在2029年前交付KF-21戰機。但該公司發言人告訴《韓國中央日報》，目前尚未收到菲律賓的正式採購請求。

現在，關鍵在於菲律賓政府，尤其是在資金安排方面。小馬可仕（Ferdinand Marcos, Jr.）總統簽署的2026年《一般撥款法案》為「國內外融資安排」提供了契機，這將有助於菲律賓獲得更先進的韓國武器系統。

全北國立大學國防產業融合計畫負責人張元俊認為：「韓國政府應該考慮如何讓新興國家以更經濟的方式採購韓國製造的國防產品。或許可以考慮採用類似訂閱的模式，將總成本分攤到每年支付。」

首爾方面提出的解決方案是設立策略性出口融資基金。該基金將以融資的形式支持國防和核能出口項目。目前，韓國進出口銀行提供的融資額度上限為借款人股本的40%，成為大規模國防交易的一大障礙。

