韓國偵探代表團來台交流 深化台韓合作機制、共築亞洲跨國調查體系

台韓偵探交流晚宴現場，雙方正式簽署合作備忘錄（MOU）圖：立達國際徵信社提供

為落實台韓偵探組織合作備忘錄（MOU）所規劃之定期互訪與交流機制，韓國偵探協會（超連結 https://xn--3e0bz1vskj05bqc338d.com/） 代表團日前訪台，並正式拜會立達國際徵信社。此次交流聚焦於未來跨國案件協作模式、專業技術共享，以及調查資源整合等核心議題，雙方透過實質對話和經驗交換，持續深化兩國之間的夥伴關係，為亞洲偵探產業的跨境合作建立更具系統性的合作藍圖。

立達國際徵信社執行長謝智博與韓國偵探代表團，針對跨國合作細節展開深度討論。圖：立達國際徵信社提供

深化實務合作 奠定跨國案件協作基礎

此次韓國偵探代表團來台，為台韓偵探產業交流史上具有指標意義的重要行程。代表團一行除實地參訪立達國際徵信社營運據點，深入了解台灣偵探產業在調查實務、蒐證流程、科技設備應用及風險控管機制上的運作模式外，雙方亦就不同法制環境下的合法蒐證規範、產業自律制度，以及案件風險分級進行專業對話，為未來跨國案件合作奠定更穩固的實務基礎。

透過面對面的深度交流與經驗分享，雙方將攜手建立更緊密的長期合作網絡。未來不僅能在跨國案件調查中即時互通資訊，也可於偵探專法推動、偵蒐技術研發和人才培訓等面向持續合作。當國人於海外遭遇突發事件或高風險情境時，亦能透過此一跨國協作體系，獲得更迅速、更完整且具制度保障的專業支援。

期盼此次合作能激勵台韓雙方攜手努力，共同推動私家偵探產業正名與合法化進程。圖：立達國際徵信社提供

臺灣旗幟在世界舞台上飄揚 為下一代打造更好的產業環境

長期以來，台灣私家偵探產業始終處於制度模糊與社會誤解交織的環境中。由於缺乏明確的專法規範與職業定位，從業人員必須在灰色地帶中摸索前行，即使具備專業能力與豐富實務經驗，也難以獲得應有的制度保障與社會認同。然而，隨著跨國婚姻、國際商務糾紛、資安風險與人身安全議題日益複雜，社會對專業調查服務的需求持續升高，私家偵探的角色也逐漸從過去的邊緣產業，轉型為現代社會不可或缺的支援力量。

在這波轉型浪潮中，立達國際徵信社以華人偵探之姿，積極參與國際組織交流，並有幸成為世界偵探協會（World Association of Detectives, W.A.D.）的會員，與來自歐美及亞洲各國的偵探組織並肩交流，讓臺灣旗幟在世界舞台上高高飄揚、被看見。

「我已為下一代鋪好路，期許每一位同仁都能在這條路上發光發熱，創造更耀眼的成績，讓臺灣的偵探專業不只被亞洲看見，也能成為國際社會新來的力量。」立達國際徵信社執行長謝智博（超連結 https://www.facebook.com/seopu）表示道。

謝智博率團陪同韓國代表團參訪台灣，深化雙邊交流互動。圖：立達國際徵信社提供

願同仁能站在陽光之下 以「私家偵探」之名自稱

事實上，韓國偵探所面臨的產業環境、曾經歷的發展歷程和困境，與台灣情況高度相似，同樣歷經社會誤解、法制模糊與產業定位不明等多重挑戰。然而，韓國自2014年正式將「私家偵探」納入合法職業體系，賦予從業人員以偵探之名正當執業的法律地位，不僅象徵產業制度化的重要里程碑，也為亞洲偵探產業的發展樹立了關鍵典範，甚至提供了具體可循的制度範例。

台灣偵探職業總會（超連結 https://www.fafafa.com.tw/）理事長謝智博指出，推動國際交流的核心目的，並非僅止於拓展跨國案件合作，更在於全面提升產業制度成熟與專業知識水準。透過借鑒韓國偵探產業制度化的成功經驗，期許台灣偵探夥伴能攜手努力，共同建立更完善的職業體系與社會信任基礎，讓「私家偵探」一職逐步邁向正名、專業化，並與國際接軌。

謝智博亦期許，立達國際徵信社將持續扮演華人偵探體系中的關鍵角色，未來持續為台灣偵探產業，在制度保障與專業認證的基礎上，取得社會更高度的認同，為民眾提供更具公信力與合法保障的專業調查服務。更甚者，成為全球客戶在複雜局勢與資訊迷霧中，得以信賴的指引與依靠，為國際社會提供更具公信力、透明度與安全性的偵探服務。

