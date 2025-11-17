韓國偶像玉澤演另類行銷台中 中市府籲應尊重不打擾

民進黨市議員張芬郁呼籲市府應把握行銷城市的機會，開發「玉澤演台中地圖」，提升城市能見度。





韓國偶像藝人玉澤演近期在台中拍戲，因經常在IG分享台中美食、景點，意外帶動行銷台中風潮，市議員張芬郁等人在議會總質詢時，認為市府應把握這波玉澤演社群熱度，提升城市能見度，中市府說，已分享美食訊息，籲應友善對待，尊重不打擾。

多位民進黨市議員韓星玉澤演掀起觀光熱潮。

市長盧秀燕表示，知道玉澤演在台中，交通局長有去探班，交通局長葉昭甫表示，贈送暢遊台中的悠遊卡，希望劇組能夠在台中順暢通行。新聞局長欒治誼則表示，玉澤演與劇組至台中拍攝，新聞局及影視基金會積極協助拍攝，也二度探班劇組，分享台中好吃、好喝的訊息，基於信任基礎，劇組盼市府低調保密，市府亦呼籲市民友善尊重不打擾，讓國際藝人感受友善台中。

民進黨市議員張芬郁指出，韓國藝人玉澤演因拍戲的原因，預計定居台中一段時間，因玉澤演不時在社群分享在台中跑透透，粉絲自發追蹤其足跡，意外帶動台中公園、小吃店、甚至是公車路線等，都成為熱門打卡點，粉絲更敲碗推出「玉澤演台中地圖」，掀起一波台中觀光熱潮。

張芬郁指出，這是「天上掉下來的禮物」，市府是否掌握這股熱度，主動與劇組或經紀公司聯繫，在不影響藝人生活的情況下，整理踩點地圖，讓偶像行程轉化成具有延續性的觀光路線，不只是曇花一現的網路話題，吸引更多遊客來台中觀光消費。

張芬郁表示，市府長期倚重台中購物節與爵士音樂節行台中，預算逐年攀升，活動內容已顯疲態，帶動的觀光效益有限。張芬郁批評，市府自辦活動在原地踏步，反觀玉澤演在社群日常分享，吸引外縣市與國外粉絲關注，比市府花數億元辦活動更有效。

張芬郁表示，年底台中將迎來五月天跨年演唱會，呼籲市府把握演唱會可帶來的經濟潛力，提出交通疏運、旅宿合作、商圈串聯等完整配套，讓活動效益可以外溢到台中全市。

市議員陳雅惠說，台中城市行銷不能只剩打卡景點口號。她要求市府重視在地文化與觀光動線整合，從基層商圈到特色社區都要一起帶動，讓旅客不只拍照就走，而是願意留下來消費、深入體驗，真正把觀光變成市民看得到的實質收益。





