韓國偶像被迫下海拍片？達人揭身分背後真相
近期有日本成人片平台上架一部引發外界高度關注且極具爭議性的作品，該片大膽打出「韓國偶像被說服拍片」的標題，甚至強調與男優玩得很開心，然而，成人片達人一劍浣春秋昨（7日）解密，呼籲影迷切勿對片商設定的人設過於當真，並直接點破該名女優的真實身分。
一劍浣春秋7日在《PLAY NO.1》表示，被包裝成韓國偶像的女優，是去年剛在業界嶄露頭角的日籍新生代女優望月凜音（望月りんね），她在2023年6月才頂著知名片商IdeaPocket專屬女優的光環，於正宗新人系列「First Impression」中強勢出道，當時片商給予她的評價極高，號稱是集「可愛、漂亮、敏感」三大吸引要素的美女，讓她在出道初期就擄獲不少粉絲的心。
專屬女神慘遭無情蛋雕
許多人疑惑「號稱又可愛又漂亮又敏感的新生代女優嗎？怎麼會到了這個串流平台變成韓國偶像？」一劍浣春秋指出，望月凜音與IdeaPocket的合作僅維持到去年11月，觀察片商官方社群發布的最新賀歲圖卡中，已完全找不到她的身影，顯示她已被片商無情「蛋雕」（台語，意指踢出、開除）。
另外，望月凜音剛出道時曾因過度緊張在攝影棚淚灑現場，讓許多支持者心生憐愛。而她在IdeaPocket的最後一支專屬作品中，更是徹底解除封印，大尺度的演出原被視為轉型成功的契機，無奈在市場洪流下，她被迫離開大廠，如今以充滿爭議的偽韓國偶像身分出現。一劍浣春秋也提醒影迷，片商的人設包裝多為行銷策略，觀賞作品時應回歸演員本身的表現，不必過度探究其虛擬的背景背景設定。
