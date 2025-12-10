韓國傳奇影后病逝！「東方伊莉莎白泰勒」金智美享壽85歲
被譽為「東方伊莉莎白泰勒」的韓國傳奇影后金智美（本名：金明子）驚傳已在美國逝世，享壽85歲。韓國電影演員協會今（10）日證實死訊，業內人士稱，金智美是因帶狀皰疹（俗稱：皮蛇）後遺症導致健康狀況惡化而離世。
金智美1957年演出金綺泳執導的電影《黃昏列車》出道，演過《土地》、《吉童的故事》等多達700多部影視作品，憑藉《土地》、《離別淚》分別獲頒巴拿馬國際影展最佳女主角獎與韓國大鐘獎最佳女主角獎；2010年她以「華麗的女演員」之名榮登韓國電影名人堂。
根據韓媒《韓聯社》報導，金智美逝世的消息傳出後，電影界人士紛紛表示哀悼，執導她最後一部主演電影《明子,秋子,索尼亞》的李長鎬導演受訪時形容：「金智美是百年難得一見的演員」，對她的離世深感惋惜。裴昶浩導演回憶道：「金智美是一位和藹可親的前輩，經常在片場為後輩們買飯，她謙遜有禮、樸實無華的形象是所有電影人的榜樣。」
