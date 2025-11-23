韓國傳奇搖滾樂團前主唱涉詐47億 遭警方移送法辦

韓國樂壇再掀震撼彈，前「復活」（Boohwal）主唱金在熙（54歲）近日遭警方以涉嫌大型投資詐欺移送檢方。（示意圖／翻攝自pixabay）





韓國樂壇再掀震撼彈，前「復活」（Boohwal）主唱金在熙（54歲）近日遭警方以涉嫌大型投資詐欺移送檢方，涉案金額高達2089億韓元（約新台幣47億元），消息一出引發大批歌迷譁然。

據了解，金在熙於1993年出道，曾因演唱《愛得越深》（사랑할수록）在復活樂團中受到矚目，是第三代主唱金在基的親弟弟。他在1990年代曾短暫活躍，但在第四張專輯表現不佳後淡出演藝圈。

根據外媒報導，韓國警方經長期調查後指出，金在熙被列為包含69名成員的詐欺團隊其中一員，涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》及《類似受信行為禁止法》。該集團自2022年底至2023年中，以「高利率、穩賺不賠」為號召，向全國約3萬名投資者募集巨額資金，目前已有306名受害者正式提告，確認損失總額至少190億韓元。

調查顯示，這個團隊並無任何實際收益來源，運作模式完全符合「龐氏騙局」特徵，後來者的資金被用於填補前一批投資人的回饋，最終演變成難以收拾的財務黑洞。警方也掌握金在熙在公司中掛名「副會長」與「內部董事」，並利用自己過往的知名度在全國多地舉辦投資說明會，親自為集團吸引更多被害人。

據了解，金在熙除了領取月薪之外，還收受市值6000至7000萬韓元的高級轎車，以及價值超過8000萬韓元的金品，獲利可觀，而警方近日也以涉嫌大型投資詐欺將其移送檢方。金在熙淡出演藝圈已久，如今再度成為焦點，卻是因捲入龐大詐騙案而遭到逮捕，這也令不少老粉感嘆不已。



