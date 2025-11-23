韓國傳奇搖滾樂團前主唱涉「2千億投資詐騙」！多達3萬人受害

韓國傳奇搖滾樂團Boohwal前主唱金在熙涉投資詐騙案。圖／翻攝畫面

韓國搖滾樂團Boohwal前成員金在熙被控參與長達6年、跨省經營的投資詐欺案，涉案金額超過2千億韓元（約新台幣42億元），共有69名犯罪成員涉嫌違反《特定經濟犯罪加重處罰法》與《類似受信行為禁止法》送辦，引發社會關注。

根據韓媒報導，仁川地方警察廳23日表示，54歲的金在熙因違反《類似收據管理法》與《特定經濟犯罪加重處罰法》等罪名起訴；此前警方已逮捕該公司2名共同執行長，並對包括金在熙在內的其餘67名同夥提起訴訟，移送檢方偵辦。

警方指出，該詐騙集團自2022年12月至2023年8月期間，於全國設有35家分支，以「保本高報酬」為誘因，非法募集3萬名投資人資金，共吸金2089億韓元，現已確認306名受害者，損失金額約至少190億韓元。

金在熙曾擔任該公司副會長兼執行董事，負責對外宣傳與主持投資說明會，報導指出他疑似並未直接投資該公司，以多次參與全國各地活動，甚至在現場演唱助興，並從中獲得約1億韓元酬勞、一輛價值6000至7000萬韓元的豪車，以及價值約8000萬韓元的精品。

不過金在熙在警方訊問時否認所有指控，強調「我不知道這是詐騙」，並表示自己只是受邀參與活動；身為Boohwal第4任主唱，也是已故第3任主唱金宰基的弟弟，雖然過去活躍歌壇，如今卻以社會案件再成焦點，該案件目前已移送檢察機關偵辦，警方仍在追查詐騙集團的資金流向與相關共犯。



