韓國光州圖書館倒塌釀2死、2失聯！續搜逾15小時 事故原因曝光

南韓光州市昨（11）天發生工安意外，原定2026上半年竣工的「光州代表圖書館」傳出建築崩塌，4人遭活埋，目前已救出2人身亡，還有2人失蹤；整起事故原因初步調查指出，疑似施工過程無設置可承重的支撐架，導致澆灌混凝土過程發生坍塌，詳細狀況尚待韓檢警調查。

光州代表圖書館近日持續趕工，原定明年完工，然而當地時間11日下午1點58分左右發生建築倒塌意外，4名工人遭活埋，警消獲報後立即展開搜救，下午2點52分左右救出一名47歲的男子，送醫後仍宣告不治；晚間8點13分再找到一名70多歲的男子，經過確認已無生命跡象。

據了解，截至今晨搜尋超過15小時，目前還有一名50多歲和一名60多歲的工人失聯，正全力搜救中。而初步調查顯示，坍塌起因為二樓正在澆灌混凝土時，疑似沒有設置承重的支撐架，鋼結構焊接不良，導致鋼筋結構突然倒塌，才從二樓樓頂一路向下坍塌到地下層，釀成事故。

事故地原本是當地焚化爐，不過光州市府2016年決定關閉，打造綜合性文化社區，重砸516億韓元（約11億台幣）規劃包含圖書館、兒童圖書館、多媒體圖書館、健身房等多項設施，然而歷經建築公司破產，工程被推遲，改由另一家建築公司重整復工，如今再爆出施工坍塌意外，工程恐再延期。

