韓國光州工地倒塌2死2失蹤 引發過度趕工爭議

（中央社首爾12日綜合外電報導）韓國光州西區的光州代表圖書館工地昨天發生倒塌事故，目前2死、2失蹤，因為施工曾暫停過3個月，被外界質疑是否為了追趕進度而過度趕工，導致發生坍塌事故，引發爭議。

位於光州西區治平洞正在興建的「光州代表圖書館」工地昨天發生鋼構坍塌事故，造成4名工作人員被掩埋，其中2人已死亡、另外2人失蹤。

韓聯社今天報導，根據光州市與市議會消息，光州代表圖書館昨天是在工程進度72%時發生坍塌事故。這個工程於2022年9月開工，目前設定的目標進度為73%，不過考量到過去曾停工約3個月，引發多種解讀。

這項工程原本由兩家業者共同承攬工程，不過因其中一家公司破產，一度遇到瓶頸。在處理股權與施工權歸屬等問題過程中，工程從今年6月13日至9月25日、約3個月又10天處於停工狀態。

報導指出，停工時的施工進度為66%，當時基礎工程已完成，正處於地上結構施作的關鍵階段。隨著工程延遲，完工期也從今年底延後至明年4月，這個時間點剛好是在地方選舉前1個月，也引起討論。

專家分析指出，此次事故原因可能是基本的鋼構接合作業施工不良。光州市民團體協議會聲明表示，「此次事故很可能是累積已久的不合理所致，有必要查明是否存在不當的工期壓縮要求」。

不過也有意見認為，以這樣規模工程而言，約3個月停工並不足以對整體工期造成影響。光州市相關人士表示，因為已將完工期延至明年4月，因此無論是光州市政府、業者，都沒有趕工的理由。（編譯：楊啟芳）1141212