韓國入境卡仍標我國為CHINA！外交部不忍了：研議因應方案

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 CHINA （TAIWAN），外交部日前要求更正但未獲回應。對此，外交部今（9）日表示，全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中，希望韓方能展現對等誠意，以改正不當稱我的舉措。

外交部今上午召開例行記者會，亞東太平洋司副司長劉昆豪業務簡報時表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，我方也珍視台韓數十年的情誼。

劉昆豪指出，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也註記，台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。他說，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正。

劉昆豪表示，外交部也全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我的舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。外交部更呼籲韓國政府，應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

另針對我國政府開放紐西蘭旅客使用自動通關，劉昆豪則說，內政部長劉世芳部長在11月29日慶祝移民節的活動上，宣布互惠開放紐西蘭旅客使用我國自動通關系統，並邀請紐西蘭商工辦事處代表，以及外交部、交通部觀光署及內政部移民署等，共同按下啟動按鈕。

劉昆豪指出，外交部感謝紐西蘭政府在10月13日起，開放我國10歲以上的旅客使用自動通關查驗系統，成為繼美、韓、澳、德、義、星、馬之後，第八個提供我國人自動通關待遇的國家，所以基於互惠原則，我方也提供紐方相同待遇。

劉昆豪表示，我國與紐西蘭共享民主自由與人權價值，2024年雙邊互訪人次達6萬人次，台北、奧克蘭也有直飛的航班。外交部致力提供兩國人民往來更便利的服務，並歡迎紐西蘭民眾來台灣旅遊，期待台紐關係持續深化。

