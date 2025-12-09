韓國入境卡仍標我國為CHINA！外交部不忍了：研議因應方案
[Newtalk新聞] 韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 CHINA （TAIWAN），外交部日前要求更正但未獲回應。對此，外交部今（9）日表示，全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中，希望韓方能展現對等誠意，以改正不當稱我的舉措。
外交部今上午召開例行記者會，亞東太平洋司副司長劉昆豪業務簡報時表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，我方也珍視台韓數十年的情誼。
劉昆豪指出，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也註記，台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。他說，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正。
劉昆豪表示，外交部也全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我的舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。外交部更呼籲韓國政府，應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。
另針對我國政府開放紐西蘭旅客使用自動通關，劉昆豪則說，內政部長劉世芳部長在11月29日慶祝移民節的活動上，宣布互惠開放紐西蘭旅客使用我國自動通關系統，並邀請紐西蘭商工辦事處代表，以及外交部、交通部觀光署及內政部移民署等，共同按下啟動按鈕。
劉昆豪指出，外交部感謝紐西蘭政府在10月13日起，開放我國10歲以上的旅客使用自動通關查驗系統，成為繼美、韓、澳、德、義、星、馬之後，第八個提供我國人自動通關待遇的國家，所以基於互惠原則，我方也提供紐方相同待遇。
劉昆豪表示，我國與紐西蘭共享民主自由與人權價值，2024年雙邊互訪人次達6萬人次，台北、奧克蘭也有直飛的航班。外交部致力提供兩國人民往來更便利的服務，並歡迎紐西蘭民眾來台灣旅遊，期待台紐關係持續深化。
更多Newtalk新聞報導
助理費修法爭議 綠黨團預告：週四邀勞動部就「勞權」專案報告
周玉蔻問黃仁勳會不會出賣台灣？ 趙怡翔：美國對高科技產業管很多
其他人也在看
鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。有媒體報導，宋濤提出「鄭習會」的三張門票，分別是軍購案不能通過、阻止干擾兩岸交流的立法、為中國統一的目標提出具體行動。而針對上述消息，國民黨回應「該報導純屬捏造」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
台南市長她贏面大？蔡正元斷言非她即謝龍介
[NOWnews今日新聞]2026地方首長選舉誰出線？外界高度關注。前總統陳水扁近期屢公開力挺民進黨立委陳亭妃參選台南市長，前立委蔡正元昨（7）日也指出，兼任民進黨主席的總統賴清德再怎麼不喜歡陳亭妃，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 49
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前 ・ 12
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 137
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 74
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽
國民黨台中市黨部今（7）日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈達典禮」，台中市長盧秀燕與黨主席同框相擁，藍營群眾情緒沸騰。盧兩度呼籲支持鄭主席，國民黨必須團結合作爭取勝利；鄭則直呼盧就是太陽，民調可見民眾對盧的帶領有多支持。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
傳「鄭習會」 作家酸「好事一樁」：讓川普推動「這法案」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前表示，有意和中國國家主席習近平會面。昨（7）日根據《自由時報》報導，「鄭習會」可能會在年底登場，並透露北京方面已經開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案。然而，相關消息則遭國民黨駁斥報導不實。對此，作家吳祥輝就酸，「鄭習會」登場對台灣會是一件好事，因為這會更加速川普具體推進《台灣保證法案》。 根據《自由時報》7日引述知情人士透露，國共雙方以就「鄭習會」達成共識，並可能會在農曆年前後登場。傳出北京當局已開出三項條件，條件一，堅決反對總統賴清德打算「倚美謀獨」的玩火行為，點名軍購案不能通過；條件二，阻止是限制中國人民往來、歧視中配的「國安法制」立法進程；條件三，國民黨重申以中國統一作為目標的發展，應提出具體行動與排除對此這目標不友善、有害的改革。 然而對於相關報導，國民黨晚間7日發聲明駁斥，稱相關報導純屬虛構捏造，並指兩位副主席出訪大陸時間，遠早於賴清德總統對華盛頓郵報投書，向美國社會自曝增加400億美元軍購。《自由時報》將兩者荒謬牽扯，意在掩飾賴政府犧牲民生經濟揮霍鉅資軍購的司馬昭之心。 國民黨強調，國民黨始終以追求有尊嚴的兩新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 5
「藍白委 v.s. 賴總統」國情報告喬不攏！張景森勸1模式協調：雙方有點禮貌
總統賴清德日前提出400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，於立法院程序委員會上遭藍白黨團聯手封殺、予以「暫緩列案」；藍白立委強調，賴清德必須至立法院以「即問即答」的方式進行國情報告，朝野協調至今未達共識。前政務委員張景森直言，賴政府、國會雙方若有溝通的誠意，建議「先有點禮貌」。張景森透過臉書發文指出，依憲法增修條文，立法院確實可以邀請總統來進行報告，......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
澤倫斯基會見「英法德3國領袖」！呼籲加強對烏克蘭支持力度
據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
俄烏戰爭和平談判 澤倫斯基：與美對談方案富建設性但不容易
俄烏戰爭已邁入第四年，是二次大戰以來歐洲傷亡最慘重的衝突。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）7日表示，與美國談判有關烏克蘭和平方案，對話過程富建設性，但並不輕鬆，打算在未來幾天與歐洲領袖磋商。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 22
中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」
即時中心／林韋慈報導日本昨（7）日清晨迅速對外公布自衛隊戰機前一天遭中國軍機雷達照射事件，從事發到說明僅不到10小時，反應速度遠快於過去僅有的兩起同類事件。這次也是日本首次公開「戰鬥機對戰鬥機」的雷達照射狀況。當時，中國軍機自航空母艦「遼寧號」起飛，日本航空自衛隊則從那霸基地緊急升空，因應可能的領空侵犯。日本官房長官木原稔也在今（8）日再度回應。民視 ・ 18 小時前 ・ 1
共機火控雷達鎖定日機！范世平：藉此分化日琉趕走美軍！
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
讓臺灣成為大谷翔平？戰爭與臺灣永續發展的距離
近日，賴清德總統很忙碌，不僅投書《華盛頓郵報》宣示增加1.25兆新臺幣國防預算，分八年採購美國軍備，並承諾打造臺灣之盾，接著召開國安高層會議，會後以開記者會向全民報告，隔日，行政院會通過特別條例，送至立法院審議，總統一切舉措，緊扣「北京以武力改變現狀的意圖愈來愈明顯」為由，但記者會一席稱中國（大陸）「以2027年完成武統臺灣為目標」引發全民譁然，但賴總統隨後表示，這是媒體與民代錯誤解讀，實際卻修正用語，以「2027年完成武統臺灣『的準備』為目標」，試圖強化國防預算與軍購的合理性。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 7
中午來開匯／陳學聖讚蔡英文兩岸有想法 點評「在寬鬆當中有嚴格的限制」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，選舉最終仍是實力與民意的競爭，「打選戰就是贏了才有話說，沒贏一切都是空」。他指出，國民黨若要在2026與2028年選舉中取勝，必須掌握「主流意見」與中間選民，而非侷限於深藍或統派光譜。 陳學聖分析，深藍支持...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
中國殲-15戰機「兩度雷達照射」日本F-15 日方強烈抗議
中日關係緊張升溫，日本防衛省證實，中國航空母艦「遼寧號」所屬殲-15戰機6日下午兩度以雷達照射正在執行任務的航空自衛隊F-15，此舉形同「準備開火前的瞄準」，極具危險性，引發日方強烈不滿。對此，防衛大臣小泉進次郎表示，已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止再犯。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
大罷免後陷政治僵局！他轟：都民進黨說了算
[NOWnews今日新聞]大罷免落幕後，朝野局勢更加緊繃。國民黨立委牛煦庭近日在臉書發文，直指台灣政治「所有事都是民進黨說了算」，並痛批執政黨拒絕面對朝小野大的現實，讓政治僵局完全無法打開。 ...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 3