韓國入境卡仍標我國為CHINA！賴清德：盼尊重台灣人的意志

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」前受訪。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 CHINA （TAIWAN），外交部研議可行之因應方案中，盼韓方改正不當稱我的舉措。對此，總統賴清德今（10）日表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨表示，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我表達嚴正關切，並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也註記，台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。外交部全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中，深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方改正不當稱我的舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實。

廣告 廣告

賴清德今上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並於會前受訪表示，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，因為政府希望台灣跟韓國能夠維持友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。

賴清德指出，在這種狀況之下，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

3版本《宗教基本法》恐違憲 劉世芳：9成諮詢委員籲審慎研議

稱「戰時仍可上班」惹議！苗博雅：若台灣失守我絕對首批被抓或殺