韓國入境卡列「中國台灣」 賴清德：希望韓國尊重台灣人民意志

台北市 / 林彥廷 綜合報導

總統賴清德今（10）日上午出席第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，會前受訪時被媒體詢問南韓電子入境卡顯示「中國台灣」一事，會有反制動作嗎？賴清德回應，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進。

賴清德表示，台灣跟韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常的多，我們希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。

賴清德指出，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

