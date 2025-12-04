韓國入境卡列China（Taiwan） 外交部抗議

韓國自今年2月起實施電子入境卡，近期卻被發現在「出發地」及「下一目的地」欄位，將台灣標示為「China（Taiwan）」。對此，朝野立委都表示不能接受，除了會被解讀成台灣隸屬中國外，甚至感覺韓方想對大陸示好；我外交部除持續向韓方交涉表示抗議外，也強調此舉可能傷害台灣民眾的情感。

「我們就是中華民國主權！」國民黨立委黃仁認為，無論標示「中華民國」還是「中華民國（台灣）」都好，但絕對不會是「中國（台灣）」，儘管近期韓國民眾頻頻上街示威反陸，但黃仁表示，韓國政府在經濟現實面上，可能還是需要依賴大陸，因此透過此番操弄來向大陸示好。

民進黨立委陳冠廷也說，從國內憲政體制的國號來詮釋，或許有人會覺得這種標示還勉強說得過去，但在當代國際政治與話語權的現實下，「China（Taiwan）」只會被解讀成台灣隸屬中國，對台灣主體性極為不利，絕對沒有接受的空間；這絕對不是單純的技術問題，而是關乎主權與國家地位的政治問題。我方無論在事實、法律或台灣人民情感上，都完全不能接受。

而我外交部則發布聲明指出，駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切，並交涉本案，要求迅予更正，但韓國政府迄今仍未正面回應，對此我方甚表遺憾。外交部持續呼籲韓方，應盡速更正電子入境卡對我國的錯誤標示，而在獲更正以前，我國仍將持續與韓方溝通。

外交部也強調，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示方式不僅明顯與事實不符，也使我國旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。