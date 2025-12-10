韓國入境卡列China（Taiwan） 邱議瑩喊：一人一信抗議

近期外交部指，陸續接獲國人反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，除呼籲韓政府儘速更正，昨（9）日更強調，已注意到台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處，表示會全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中。而在今天，有意角逐民進黨高雄市長提名的立委邱議瑩，也在臉書號召像韓國駐台代表部發起「一人一信」的抗議行動。

針對此事，總統賴清德今天回應，台灣和韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，「我們希望台灣跟韓國能夠維持友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉」，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

針對韓國入境卡爭議，邱議瑩今天在臉書發文表示，這是令人憤怒又不解的政策，台韓兩國民間關係向來友好，高雄市經常辦大型演唱會，所謂演場會經濟學，韓國表演團體就佔了大宗。台韓交流無論在觀光、留學、貿易上，都是親密的夥伴關係，如今韓國官方爆出這麼敵意的舉措，令人遺憾痛心。

邱議瑩指出，有人提議禁止韓國旅遊團來台、採取強硬態度表示抗議，但在她看來期期不可，因為這傷害了民間情感，讓好不容易建立起來的友誼瞬間破裂。大家都知道，台灣外交處境艱難，朋友越多、敵人越少越好，韓國是台灣的朋友，不是敵人，民間的情誼如此深厚，當官方採取行動還是無法讓韓國政府改變態度，那民間能做什麼？

邱議瑩認為，過去民間常發動一人一信的抗議行動，此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，「我們有權力提出抗議，人民力量是偉大的」。她指出，韓國駐台單位有駐台北韓國代表部，一人一訊息、抗議，讓韓國政府不能無視台灣的憤怒與主張，「請立即更正錯誤，讓兩國人民可以繼續維持長久友誼，這才是做對的事」。

