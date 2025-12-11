韓國入境卡把台灣列中國！八炯見1細節笑：南韓玩兩面手法、偷吃步

國際中心／黃韻璇報導

韓國宣布廢止紙本入境卡，今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈，外交部也呼籲韓方應儘速更正錯誤標示。不過網紅「八炯」就直指其中細節，認為南韓其實也在玩兩面手法、偷吃步。

網紅「八炯」9日影片中就分享，仔細觀察韓國電子入境卡，最後一個「Taiwan（台灣）」前面有「China（中國）」，然而前面三個選項中國、香港、澳門的名稱卻是「CHINA.P.R」，也就是「People’s Republic of China（中華人民共和國）」。

韓國電子入境卡把台灣歸為中國。（圖／翻攝自e-arrivalcard網站）

八炯認為，南韓政府其實也在玩「兩面手法」，配合中共所謂的一中框架之下，但南韓政府還是「偷吃步」了，把台灣只有寫「China（中國）」，並沒有向香港、澳門一樣 寫「CHINA.P.R（Taiwan）」，因此他認為還是有區別的，不過八炯也酸「眼睛有問題的小粉紅還是很開心的說，南韓把台灣人變成中國人」。

此前，旅居韓國的部落客夫妻「不奇而遇 Steven & Sia」也指出同樣觀點，表示「CHINA.P.R」的全名是「People’s Republic of China（中華人民共和國）」，而台灣被標示的「CHINA（Taiwan）」，只是分類名稱相近，並不是同一個國家代碼。換句話說，雖然肉眼看到都叫 China，但在官方的分類裡，已經分成兩套系統了，他認為「以一個韓國的行政網站來說，已經算努力了」。

他認為，韓國在語言分類、行政系統裡，已經盡力做到了能做的調整，只是呈現方式讓人很容易誤會，那些字面上看起來相似的詞，容易在第一眼嚇到，才會讓情緒突然放大。表示「但往往只要再走近一步、再看清楚一點，你就會發現真正的狀況比想像中單純，也比我們以為的更有善意」。

