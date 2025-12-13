韓國入境卡把台灣列中國 矢板明夫1招反制

▲韓國在電子入境申報單稱呼我國為「中國（台灣）」，激起不滿及反彈聲浪。（圖／翻攝自電子入境申報網站）

[NOWnews今日新聞] 韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用，將系統上稱呼我國為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，仍未獲修正標示。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫也教台灣可以透過1招反制，直言：「對一個上千年來、一直沒有辦法脫離『給中國當小弟』這個身分的國家，剛好而已」。

矢板明夫12日深夜在臉書粉專發文，聲稱台灣社會對於韓國的行為有所反彈，連賴清德總統都公開喊話，希望韓國尊重台灣人民的意志，韓國外交部卻僅重申：「推動韓台非官方、實質合作的既有立場」，刻意避開核心問題，而這種回應方式，台灣人其實並不陌生，亦是韓國一貫的政治態度：「對中國盡量配合、不能刺激；對台灣能拖就拖」，說穿了就是計算風險後的取捨，但這種態度來自一個曾極度在意「如何被稱呼」的國家，實在諷刺。

矢板明夫指出，2005年，韓國政府認為首都的中文名稱「漢城」，容易被理解為「漢人的城市」，有損國族尊嚴，甚至可能被納入「中華文化圈附屬」的敘事，所以就要求台灣停止使用「漢城」，改稱「首爾」。台灣雖然和韓國沒有正式外交關係，但當時也是立刻同意配合，迅速完成公文、教科書與媒體用語的全面更名，理由很單純，就是尊重他國。

矢板明夫感嘆，20年後的現在，角色對調，台灣要求的只是一個「不把自己標示為中國一部分」的基本尊重，卻得到一套不痛不癢的官樣回應，這種落差才是真正令人心寒的地方。忍氣吞聲顯然不是辦法，但若要學中國，動輒喊抵制赴韓觀光、封殺韓團來台等，既不冷靜，對台灣自身經濟也未必有利。真正有效的外交，應該是低成本、可逆、而且能精準打到對方痛點的。

接著，矢板明夫表示，台灣外交部或許只須正式行文、告知韓方，在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。沒有謾罵，沒有情緒，只是對等處理：「當年你為了尊嚴要求改名，我們尊重了；今天我們的尊嚴被踩，要求一個回應，合情合理。」

最後，矢板明夫結論，外交不是「比誰聲音大」，而是「看誰立場站得直」，一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們（台灣）的國家，談不上是真正擁有共同價值觀的盟友；在這種情況下，重新使用「漢城」，不是情緒，而是實事求是，對一個上千年來一直沒有辦法脫離「給中國當小弟」這個身分的國家，首都叫漢城，只能說是剛好而已。

