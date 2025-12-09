韓國入境卡把台灣列中國「至今未更正」！外交部：全面重新檢視與韓關係

記者陳思妤／台北報導

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，在「出發地」及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處多次交涉要求更正，但至今仍未改正。對此，外交部今（9）日再度呼籲韓方盡速更正，且外交部也注意到，台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，正全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中，呼籲韓國政府展現對等誠意。

外交部今天舉行例行記者會，對於韓國電子入境卡不當稱我國，且至今未更正，亞東太平洋司副司長劉昆豪表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，我方珍視台韓數十年的情誼。不過，除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我，表達嚴正關切並要求應以最快速度改正之外，外交部同時也注意到，台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪指出，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正，此外，外交部也全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中。

外交部深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，呼籲韓國政府，應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

