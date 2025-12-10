韓國入境卡把台灣列中國 邱議瑩籲「一人一信抗議」：人民力量是偉大的

記者劉秀敏／台北報導

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，在「出發地」及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處多次交涉要求更正，但至今仍未改正，外交部正研議可行的因應方案。對此，民進黨立委邱議瑩今（10）日表示，過去民間常發動一人一信抗議的行動，她覺得此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，「我們有權力提出抗議，人民力量是偉大的。」

廣告 廣告

「當官方抗議無果，我們能做什麼？」邱議瑩在臉書發文表示，南韓電子入境卡將我國列為「中國台灣」引起全國震怒，外交部昨天正式表態將全面重新檢視台韓關係，這是從今年二月來幾經溝通，仍未見更正，我方忍無可忍，必須提出嚴正抗議。此外，外交部說，台韓間還存在嚴重貿易逆差，何況民間交流如此頻繁緊密。這是令人憤怒又不解的政策！

邱議瑩提到，台韓兩國民間關係向來友好，高雄市經常辦大型演唱會，所謂的演場會經濟學，韓國表演團體就佔了大宗。台灣跟韓國的交流，無論在觀光、留學、貿易上都是親密的夥伴關係，如今韓官方爆出這麼敵意的舉措，令人遺憾痛心。

邱議瑩指出，有人提議禁止韓國旅遊團來台，採取強硬態度表示抗議，「我個人認爲期期不可，這是傷害我們民間的情感，讓好不容易建立起來的友誼瞬間破裂。」大家都知道，台灣外交處境艱難，朋友越多越好，敵人越少越好，韓國是台灣的朋友，不是敵人，彼此民間的情誼如此深厚，當官方採取行動還是無法讓韓政府改變態度，那民間能做什麼事？

邱議瑩表示，過去民間常發動一人一信抗議的行動，她覺得此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，「我們有權力提出抗議，人民力量是偉大的。」

邱議瑩說，韓國駐台有駐台北韓國代表部，一人一訊息、一人一抗議，我們的憤怒，我們的主張，讓韓國政府不能無視，請立即更正錯誤，讓兩國人民可以繼續維持長久友誼，這才是做對的事。最後也不忘附上駐台北韓國代表部的信箱。

更多三立新聞網報導

提案「輕罪緩刑可參選」挨轟 陳玉珍否認幫藍委解套：不是為了蘇清泉

蔣萬安諷卓榮泰反中反到自己變成共產黨 律師反殺：蔣家反共也不過三代

台灣禁1年！綠委批小紅書不配合監管：這不是威權而是保護國人安全

許志豪驚喜現身邱議瑩造勢！兩人好交情超過20年 曾上節目唱情歌

