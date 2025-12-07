韓國入境卡把台灣列中國！部落客曝細節稱「誤會韓國了」 網不買單狂轟

國際中心／黃韻璇報導

韓國宣布廢止紙本入境卡，今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈，外交部也呼籲韓方應儘速更正錯誤標示。不過旅居韓國的部落客就點出「大家其實誤會韓國了，電子入境卡的真相比你想的更細心」，分析韓國電子入境卡的顯示方式，台灣與中國、香港、澳門在英文字面上已經是「不同國家」的概念。

旅居韓國的部落客夫妻「不奇而遇 Steven & Sia」表示，最近這幾天網路上吵得最兇的話題之一就是「韓國電子入境卡網站」，把Taiwan成China（Taiwan），讓很多人都相當生氣、也很多人慌張。不過他表示，自己又去看了一次網站仔細研究了一下，發現雖然台灣前面真的有CHINA，但它跟中國、香港、澳門用的CHINA.P.R，在英文字面上已經是「不同國家」的概念。

廣告 廣告

他指出，「CHINA.P.R」的全名是「People’s Republic of China（中華人民共和國）」，而台灣被標示的「CHINA（Taiwan）」，只是分類名稱相近，並不是同一個國家代碼。換句話說，雖然肉眼看到都叫 China，但在官方的分類裡，已經分成兩套系統了，他認為「以一個韓國的行政網站來說，已經算努力了」。

韓國電子入境卡把台灣歸為中國。（圖／翻攝自e-arrivalcard網站）

此外，為了更確認，他還特地去借了中國朋友的「外國人登錄證」，結果發現真的有差，「台灣人的登錄證上寫的是 CHINA（Taiwan），中國朋友的登錄證則是 CHINA.P.R」，直言這就是最直接的證據，韓國在系統上確實有把台灣、中國分開處理，只是用詞上看起來不夠漂亮，讓我們誤會了。

他認為，韓國在語言分類、行政系統裡，已經盡力做到了能做的調整，只是呈現方式讓人很容易誤會，那些字面上看起來相似的詞，容易在第一眼嚇到，才會讓情緒突然放大。表示「但往往只要再走近一步、再看清楚一點，你就會發現真正的狀況比想像中單純，也比我們以為的更有善意」。

不過針對這樣的說法，許多台灣網友仍不滿單，紛紛留言「直接Taiwan不就好了」、「不太懂那是什麼玩個文字遊戲小改一下就可以認為不是在貶低了？日本入境填寫就註明Taiwan 非常清楚」、「謬論，在如今的國際共識和政治現實下，有哪個國家會把China當成與中國不同的國家」、「但退稅的單子上還是要輸入CHINA」、「你要不要乾脆說CHINA不是中國」、「不要玩文字遊戲，Taiwan就是Taiwan、China 就是China 別找任何理由」。

更多三立新聞網報導

蔡正元示警國民黨「繼續擁抱深藍必敗」！談2026：高雄勝選機率比台南高

中共火控雷達鎖定日本戰機！前自衛隊幹部驚「極度挑釁」：如同拔槍

傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認

他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了

