韓國入境卡把台灣列為中國！韓網怒斥「外交災難」：丟國家的臉

韓國宣布廢止紙本入境卡，今年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈，外交部也呼籲韓方應儘速更正錯誤標示。相關新聞傳回韓國，韓國網友也直言對政府「相當失望」。

韓媒報導電子入境卡一事，提到台灣對韓國在電子入境申報書上將台灣標示為中國一事提出更正要求，不過在多次要求韓方修正後，未獲得韓國正面回應，對此表達失望與不滿。

這篇報導下就有不少韓國網友留言，不少人表示應該要更正，「又是一場外交災難。明明中國和台灣是不同的地方，這麼敏感的議題，究竟在想什麼？真的是丟國家的臉」、「真是的為什麼要這樣？台灣就是台灣，趕快更正吧」、「請標成臺灣！臺灣又不是中國！」

而留言處也出現不少對韓國政府相當失望的聲音，「不用覺得遺憾，我們（韓國）也快被稱為中國了」、「我們也覺得很失望」、「我也開始擔心要變成中國（韓國）了」、「這不是瘋了嗎…我也沒辦法替他們道歉，只覺得政府這樣做真的很丟臉、很羞恥」。

事實上，近年來韓國國內也出現反中的聲浪，相關團體不斷發動遊行向政府傳達相關聲音，不過李在明政府仍表現出「親中」的傾向，引發不少韓國民眾不滿。

