韓國入境卡標我國為CHINA！賴清德發聲了！

▲賴清德向韓國喊話，希望能尊重台灣人民的意志。（圖／記者吳翊緁攝，2025.12.10）

[NOWnews今日新聞] 韓國電子入境卡申報系統將台灣出發地標示為「中國（台灣）」，雖然外交部持續交涉反應，但目前韓方仍沒有更正，對此，總統賴清德今（10）日向韓國喊話，希望能尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域的和平，同時促進區域的繁榮發展。

賴清德上午赴台北賓館出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前並接受媒體訪問。

對於南韓電子入境卡顯示中國台灣一事，台灣是否會有反制的措施？賴清德表示，台灣與韓國民間的交流非常密切，經貿往來也非常多，「我們希望台灣跟韓國能維持友好關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉」。

賴清德提到，在這種狀況之下，希望韓國尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進，穩定區域的和平，同時也能促進區域的繁榮發展。

另外，日本發生規模7.5強震，一度引發海嘯，賴清德說，他要代表全國人民對於日本日前發生的地震，表達慰問之意，也希望傷害能降到最輕，後續救災、救援工作都一切順利。

賴清德提到，看到台灣民眾到日本旅遊，剛好碰到這次地震，在旅館當中，表現非常穩定的態度，而台灣跟日本都是面臨地震的國家，未來希望加強兩國對於天災地變、救災救援的合作，甚至有一些科技，也能共同研究，讓兩國人民在面對天災地變時，能夠更好應付、讓人民能夠更安全。

