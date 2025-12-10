韓國入境卡標示「中國台灣」！外交部撂話 網酸：要禁韓團嗎？

要聞中心／綜合報導

韓國電子入境卡申報系統將我國出發地及「下一目的地」欄位標示為「CHINA（TAIWAN）」，儘管外交部持續交涉，但目前仍未獲更正。民進黨立委王定宇直言，政府應審慎思考採取進一步因應措施，讓韓方知道「錯誤要付出代價」，引發網友熱議，有網友留言諷刺表示「快禁止韓團進來台灣！」並把所有韓劇屏蔽掉。

AAA陣容。（圖／三立電視提供）

王定宇表示，美國國務院都已載明台灣是獨立於中華人民共和國之外的政治實體，日本二戰後也一再表明無權對台灣歸屬法律定位表達意見，台灣人的總統大選等民主活動也證明台灣不隸屬於中國，台灣主權屬於中華民國台灣全體人民。他強調，若韓國政府執迷不悟還要持續錯誤的話，基於維護國家尊嚴及國家主權，建議政府好好審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「錯誤是要付出代價的」。

國民黨立委林德福則指出，韓方近期在與我方交流時出現明顯不對等姿態，外界普遍質疑與區域政治氛圍相關，政府有責任正面回應此事，應正式對韓國提出抗議，而不是再放「高空炮」敷衍，必須拿出可被檢驗的具體成果。林德福強調，我國每年訪韓人數極多，政府應考慮是否將其當作武器談判。

林德福說，民進黨政府近年與大陸關係持續惡化，其外溢效應已影響我國整體外交布局，除了這次韓國電子入境卡申報系統事件，我國近年接連流失邦交國，多國更將我方駐外單位名稱降格，累積的外交壓力使台灣在區域架構愈難以取得穩固位置。他認為民進黨必須正視問題並調整策略，否則中華民國的外交困境只會持續惡化。

外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪。（圖／中央社）

外交部亞太司副司長劉昆豪表示，台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處，外交部除呼籲外，也全面檢視與韓國政府關係，同時研擬可行方案中，呼籲韓方應儘速更正錯誤標示，避免傷害台灣民眾情感。

針對王定宇的強硬發言，粉專「政客爽」則酸問「要禁韓團嗎？」並諷刺「或者是高雄巨蛋開演唱會改收費，不給他們免費了，畢竟高雄是世界頂級的城市，又不用靠免費來吸引巨星；還是禁泡菜？斷航？類比小紅書把韓國APP都封鎖？」

