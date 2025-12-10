韓國入境卡標示「中國台灣」掀波 賴清德：盼尊重台灣人民的意志

韓國電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」，至今仍未更正，總統賴清德今（10）日表示，台灣與韓國民間交流密切、經貿往來頻繁，希望兩國維持友好關係，促進各方面合作並增進兩國福祉。賴清德強調，希望韓國也能尊重台灣人民的意志，讓兩國攜手前進，穩定區域和平，同時促進區域繁榮發展。

賴清德總統。（圖／中天新聞）

韓國自2025年2月起使用的電子入境卡系統，在「出發地」及「下一目的地」欄位將台灣顯示為「CHINA（TAIWAN）」，引發台灣外交部多次交涉，但未獲回應。賴清德總統今出席亞洲民主人權獎頒獎，罕見受訪，作上述表示。

外交部3日發布新聞稿指出，陸續接獲民眾反映此標示造成填寫流程的混淆與不便，也與事實不符。駐韓國代表處多次向韓國政府嚴正關切並交涉本案，要求迅予更正，然而韓國政府均未回應。外交部對此感到不滿及失望，並重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

外交部9日舉行例行記者會，亞太司副司長劉昆豪再度促請韓方改正不當稱呼，並表示外交部將全面檢視與韓國政府的關係，同時研擬可行方案中。他特別點出「有注意到台韓貿易上存在巨額逆差情形，顯示兩國關係仍有不對等之處」。外交部回應，此說法是藉此強調雙方的不平等，仍將持續溝通並研擬後續方案。

經查證，韓國電子入境卡申報系統的「出入境信息」中，「出發地」及「下一目的地」欄位供台灣人選填的項目是「CHINA（TAIWAN）」，而中國是以「CHINA P.R.」字樣，香港、澳門也被特別匡列出來，使用「CHINA P.R.（HONG KONG）」與「CHINA P.R.（MACAO）」標註，顯示韓方已將台灣與中國及港澳做出區隔。而且，「出入境信息」並非必填選項，入境旅客必填的「基本資料」國籍，台灣部分仍顯示為「TAIWAN」，並沒有另加上「CHINA」。

