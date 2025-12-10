韓國入境卡標「中國台灣」至今未更正 賴清德：希望尊重台灣人民意志

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」並於會前受訪（圖／翻攝畫面）

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，在「出發地」及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處多次交涉要求更正，但至今仍未改正，外交部正研議可行的因應方案。對此，總統賴清德今（10）日表示，希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能攜手前進，穩定區域和平、促進區域繁榮發展。

賴清德今日上午出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，會前受訪時表示，台灣跟韓國民間交流非常密切，經貿往來也非常多，因為政府希望台灣跟韓國能夠維持友好的關係，促進兩國各方面的合作，也增進兩國的福祉。

賴清德說，在這種狀況之下，希望韓國也能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域的和平，同時也能夠促進區域的繁榮發展。

針對韓國電子入境卡不當稱我國且至今未更正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪9日表示，台韓在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，我方珍視台韓數十年的情誼。除了我方近期公開對韓國電子入境卡不當稱我，表達嚴正關切並要求應以最快速度改正之外，外交部同時注意到，台韓之間在貿易上存在巨額逆差等情形，這些都顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪指出，外交部已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正，此外，外交部也全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中，呼籲韓國政府應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

