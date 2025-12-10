韓國入境卡爭議 李遠：透過台灣特色與中國區隔

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）韓國電子入境卡將台灣列為中國，文化部是否要展開反制，部長李遠今天在立法院表示，文化部會盡最大的努力，作出台灣的文化主體性，透過台灣的特色去跟中國區隔。

李遠今天在立法院教育文化委員會開會前接受媒體訪問，他表示，針對有立委想要反制南韓，就文化部立場來講，台灣跟韓國之間的文化上的交流比過去多很多，像文策院剛剛跟韓國的最大集團CJ ENM簽約，一起拍影視作品，而且是要拍以台灣為主的影視作品。

李遠表示，在文學方面，大量台灣文學作品取代了來自中國的文學作品翻譯成韓文，「韓國人對台灣的興趣在這兩年非常的高，也非常能夠區隔台灣就是台灣，中國就是中國。」

李遠表示，就產業立場來講，文化部會盡量讓台灣的文化出去，產生文化外交，「我相信很多國家都非常清楚，台灣文化跟中國文化的差別，文化部最大的功能，就是讓台灣有文化主體性，透過台灣的特色去跟中國區隔，大家自然知道中國不是台灣，台灣也不是中國。」

外交部3日透過新聞稿指出，近期陸續接獲反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），數度向韓國政府嚴正關切並交涉，迄今仍未正面回應，呼籲韓方儘速更正對台灣的標示。（編輯：李淑華）1141210