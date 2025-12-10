韓國入境卡硬標「中國台灣」 邱議瑩號召台人一人一信灌韓駐台代表部

民進黨立委邱議瑩提議，台人應發起一人一信向韓方駐台北韓國代表部。（資料照片／林煒凱攝）

韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統日前遭控將我國錯誤列示為「中國台灣」，總統賴清德今天（11日）發聲，希望韓方尊重台灣人民意志。對此，民進黨立委邱議瑩提議，台人應發起一人一訊息、一人一抗議給韓方駐台北韓國代表部，讓韓國政府不能無視國人的憤怒和主張，請立即更正錯誤。

邱議瑩今天上午在臉書發文表示，南韓電子入境卡將我列為「中國台灣」引起全國震怒，外交部昨正式表態將全面重新檢視台韓關係，這是從今年2月來幾經溝通，仍未見更正，我方忍無可忍，必須提出嚴正抗議。

邱議瑩指出，南韓電子入境申報單入境及出境資料「出發地」及「下一目的地」選項中，將我國列為「中國（台灣）」（CHIINA TAIWAN）對於香港、澳門及中國，南韓電子入境卡則以「中華人民共和國」（CHINA P. R.）標註，統統是中國的屬地。

外交部日前表示，台韓間還存在嚴重貿易逆差，何況台韓民間交流如此頻繁緊密，這是令人憤怒又不解的政策。邱議瑩直言，台韓兩國民間關係向來友好，高雄市經常辦大型演唱會，所謂的演場會經濟學，韓國表演團體就佔了大宗。台韓交流無論在觀光、留學、貿易上都是親密的夥伴關係，如今韓官方爆出這麼敵意的舉措，令人遺憾痛心。

至於有人提議禁止韓國旅遊團來台，採取強硬態度表示抗議，邱議瑩認為期期不可，這是傷害民間的情感，讓好不容易建立起來的友誼瞬間破裂，大家都知道，台灣外交處境艱難，朋友越多越好，敵人越少越好，韓國是台灣的朋友，不是敵人，民間的情誼如此深厚，當官方採取行動還是無法讓韓政府改變態度，那民間能做什麼事？

邱議瑩提議，過去民間常發動一人一信抗議的行動，她覺得此時發動最適宜，由民間的力量發起，讓韓國政府感受到台灣人民的憤怒，台灣有權力提出抗議，人民力量是偉大的。

邱議瑩呼籲，台人應發起一人一訊息、一人一抗議給韓方駐台北韓國代表部，讓韓國政府不能無視國人的憤怒和主張，請立即更正錯誤，讓兩國人民可以繼續維持長久友誼，這才是做對的事。



