韓國入境卡稱「中國台灣」外交部將檢視台韓關係 陳明祺：僅提醒沒有祭出手段

針對外交部昨表示將「全面檢視台韓關係」，外交部次長陳明祺今天（10日）受訪時進一步表示，我方只是提醒，希望韓方能珍視台韓關係，而非眼下就要祭出手段。（資料照片／林煒凱攝）

韓國電子入境卡系統自2月起誤將我國列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處已多次向韓國政府要求更正，但迄今仍未收到正面回應。外交部昨對此表示將全面檢視台韓關係，外交部次長陳明祺今天（10日）受訪時進一步表示，我方只是提醒，雙邊關係非常重要和緊密，希望韓方能珍視，而非眼下就要祭出手段，處理當前台韓關係。

外交部近期陸續接獲民眾反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列示為 CHINA（TAIWAN），外交部及駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求儘速更正，但韓國政府迄今仍未正面回應。

廣告 廣告

對此，陳明祺今天受訪時說，我方確實希望南韓不要這樣做，也已經多次溝通，之後會持續表達意見。

陳明祺表示，外交部必須向南韓提醒，台韓雙邊關係本來就非常緊密，在安全、經濟包含貿易上都非常重要，但韓方對我國卻有大量的貿易審查，這樣的不友善行為，「實在不是太好的舉動」，外交部也將持續與韓方溝通。

針對外交部昨表示將「全面檢視台韓方關係」，陳明祺進一步解釋，外交部只是要提醒，目前的雙邊關係仍非常重要、非常緊密，希望韓方能夠珍視，而非眼下就要借助特別手段，處理當前台韓關係。



回到原文

更多鏡報報導

外交部抗議韓國入境卡把台灣列中國無效 賴清德：盼韓尊重台人意志

韓國入境卡「將台灣列為中國」 外交部：全面檢視台韓關係

韓國入境卡硬標「中國台灣」 邱議瑩號召台人一人一信灌韓駐台代表部