韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價

記者楊士誼／台北報導

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。

針對韓方作為，外交部昨日表示，已促請韓國政府針對電子入境卡不當稱我一事改正，此外，外交部也全面重新檢視與韓國政府關係，並研議可行之因應方案中。外交部深信韓方已充分理解我方訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，以改正不當稱我等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，呼籲韓國政府，應儘快與我方共同為進一步促進台韓關係而努力。

王定宇表示，錯誤把台灣置於中國之下，既非事實更是嚴重的外交錯誤，韓國民眾也認為政府丟臉丟到國際；台灣外交部持續抗議與交涉，但至目前為止錯誤仍未改正。他建議台灣政府應思考如何進行更進一步的因應措施，讓韓國政府感受到台灣的不滿。

王定宇說，美國國務院已經載明台灣是「獨立於中華人民共和國之外的政治載體」、日本也表示二戰後至今，日本無權對台灣歸屬表達意見，台灣的民主政治與總統大選也一再證明台灣不隸屬於中國，台灣主權屬於中華民國台灣全體人民。種種實例可以證實，韓國的作為極為錯誤與不適當。王定宇直言，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，為了我國主權，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。他強調，會持續關心並要求到韓方改正為止

