韓國入境卡「將台灣列為中國」 外交部籲韓方儘速改正、展現對等誠意

針對韓國電子入境卡對台灣列示錯誤，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）呼籲，請韓國政府儘速改正相關不當稱呼，維護雙邊長期合作基礎。（圖／陳凱貞攝）

韓國電子入境卡系統誤將我國列示為 「CHINA （TAIWAN）」，外交部及我國駐韓國代表處雖已多次向韓國政府嚴正關切、要求更正，但迄今仍未收到正面回應。對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天（9日）進一步說明，外交部同時也注及台韓雙邊貿易統計長期呈現巨額逆差情形，顯示雙邊關係存在不對等之處。我方已正式促請韓國政府針對電子入境卡不當稱台灣一事改正，並全面檢視目前與韓方的關係及可行的因應方案。

外交部近期陸續接獲民眾反映，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將台灣錯誤列示為 CHINA（TAIWAN），外交部及駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求儘速更正，但韓國政府迄今仍未正面回應。

對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪今天上午於外交部例行記者會上進一步表示，台韓關係長年互動密切，我方亦十分珍視雙邊數十年來的情誼。然而，韓國近期在電子入境卡不當稱呼我國一事，我方已多次公開表達嚴正關切，並要求韓方儘速予以更正。

劉昆豪表示，外交部同時也注及台韓雙邊貿易統計長期呈現巨額逆差的情形，顯示雙邊關係存在不對等之處。我方已正式促請韓國政府針對電子入境卡不當稱台灣一事改正，並全面檢視目前與韓方的關係及可行的因應方案。

劉昆豪強調，外交部深信韓方已充分理解我方訴求及立場，盼韓國政府基於台韓民間交流長久以來的友好情誼，儘速改正相關不當稱呼，展現對等誠意，使雙邊互動能更符合目前往來緊密、民意友善的現實。外交部同時呼籲韓方共同努力，持續深化台韓關係，維護雙邊長期合作基礎。



