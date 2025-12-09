韓國入境卡「把台灣列中國」至今未改 外交部：全面檢視台韓關係

韓國政府今年2月啟用線上入境申報系統「韓國電子入境卡」（E-Arrival Card），但該系統部分欄位將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，儘管與中國及香港、澳門列示的「CHINA P.R」不同，但我國外交部仍要求韓方迅予更正。外交部亞太司副司長劉昆豪今（9）日表示，除了針對電子入境卡不當稱呼促請改正，外交部也正全面檢視對韓關係，包括台韓貿易間存在的巨額逆差情形。

外交部3日發布新聞稿表示，近期陸續接獲國人反映，韓國電子入境卡系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA （TAIWAN）」，此列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，及對韓國政府不友善列示感到不滿及失望；外交部及我駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求迅予更正，卻未收到正面回應，我方甚表遺憾。

值得注意的是，韓國電子入境卡雖在入境信息、出境信息的前一出發地及下一目的地欄位，將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，但在基本信息的「國家／地區」欄位中，將台灣列為「TAIWAN」。不僅如此，雖部分欄位將台灣列為「CHINA （TAIWAN）」，但與中國及港澳的「CHINA P.R」、「CHINA P. R.（HONG KONG）」及「CHINA P. R.（MACAO）」有所不同。

儘管如此，劉昆豪今日於外交部例行記者會中指出，台灣與韓國在經貿、文化、觀光及人員往來等均交流密切，台灣也珍視台韓數十年的情誼，但除了我國近期對韓國電子入境卡不當列示我國名，公開表達嚴正關切並要求以最快速度改正，外交部同時也注及台韓貿易之間，存在巨額逆差情形，這顯示兩國關係仍有不對等之處。

劉昆豪表示，外交部已針對韓國電子入境卡不當稱呼一事促請改正，目前也正全面檢視與韓國政府關係，同時研議可行方案中。劉昆豪也說，深信韓方已充分理解台灣訴求及立場，也希望韓方能基於台韓民間長久以來的友好關係，改正不當稱呼等舉措，展現對等誠意，以符合台韓民間交流熱絡親近的現實，更呼籲韓國儘快與台灣為進一步促進台韓關係而努力。

