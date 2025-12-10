韓國入境把台灣加上中國 文化部回應

▲文化部長李遠。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 韓國入境電子申報單從今年2月起，把我國列成「「中國（台灣）」遲未改善，外交部昨（9）日宣示重新檢視與韓國政府的關係，其中我國與韓國存在鉅額逆差，更在文化、觀光往來密切。文化部長李遠表示，文化部最大的功能是把台灣的文化做出主體性，與中國區隔，但並未正面回應是否會禁止韓星、韓國文化。

李遠今出席立法院教文委員會，對「公廣集團暨公視基金、央社、央廣之營運管理、預算績效，與新媒體策略」進行專題報告，並備質詢。

會前媒體詢問，我國立委提到要制裁韓國，文化部是否會考慮禁止韓星來台或是限制韓國文化？李遠並未正面回應，但他強調「就產業立場來講，文化部會盡量讓台灣的文化出去，產生文化外交」，相信很多國家都非常清楚，臺灣跟中國的文化差別。文化部最大的功能，就是盡量把台灣的文化做主體性，與中國產生區隔，大家自然知道中國不是台灣，臺灣也不是中國。

李遠表示，臺灣跟韓國之間的文化上的交流比過去多很多，文策院才剛剛跟韓國的最大影視集團簽約，一起拍攝以台灣為主的影視作品；在文學方面，大量的台灣文學作品取代了來自中國的文學作品，翻譯成韓文，所以韓國人對台灣的興趣，在這兩年非常的高，相信韓國人能夠區隔台灣就是臺灣，中國就是中國。

