韓國入境新規報你知 訪韓人數創新高猜中有獎，KOREA PLAZA請出「寶劍ZONE」邀同遊！



韓國入境新規報你知 訪韓人數創新高猜中有獎，圖為全北特別自治道全州市全州韓屋村

【旅遊經 洪書瑱報導】

遊韓熱潮持續創高峰！截至2025年11月，台灣訪韓旅客已突破172萬人次，相較2024年大幅成長27%，創下歷史新高紀錄，有望突破190萬人次。韓國觀光公社將今(2026)年訪韓目標設定230萬人次，持續深化台韓觀光交流。為了促進觀光，邀請了「零負評男神」──朴寶劍為韓國觀光名譽宣傳大使。另外，也請欲赴韓的國人注意，2026年台灣一樣不需要K-ETA，但韓國2026年將全面採電子入境申報，並於入境72小時內填寫完成，當然還有一勞永逸的方式，就是在韓國境內機場辦理「S.e.S快速通關」申請，凡申請S.e.S的民眾，下次入境韓國時就不須再填寫電子入境卡，但有效期限與該護照到期日相同，換護照時請再次辦理！

繼2025年「韓國南部觀光年」，韓國觀光公社台北支社為持續推廣二三線城市，以創造更高的訪韓人數，2026年特別設定為「韓國中部觀光年」，而韓國中部包括：江原特別自治道、大田廣域市、世宗特别自治市、忠清南北道等，這些區域名勝景點有全州韓屋村、平昌郡大關嶺羊群牧場、江陵市鏡浦湖、廣寒樓、內藏山國立公園等。為因應這個主題，韓國觀光公社台北支社預計將在今年與各大旅行社合作，推出更多樣化的中部地區旅遊產品。









「韓國中部城市票選」活動獎品：KOREA PLAZA新春好禮





為搶先讓民眾了解韓國中部的魅力景點，KOREA PLAZA同步推出「韓國中部城市票選」任務。活動將呈現18個中部地區的潛力景點，包含充滿歷史底蘊的古蹟、壯闊的自然國家公園，以及療癒身心的K-Wellness觀光體驗等，為今年韓國之旅開啟全新的可能性。現場將準備豐富好禮，包含韓國觀光公社2026年桌曆、韓國人氣零食、精美旅遊紀念品，如穿著紫色dress code完成任務還可加碼再抽一次，期待與台灣民眾一同迎接嶄新的韓國旅遊年。









新年一開始，韓國觀光公社先將於明(7)日起至2月13日止，在台北KOREA PLAZA推出一系列精彩的迎新春主題活動。活動一大亮點，便是為韓國觀光名譽宣傳大使朴寶劍打造的專屬「寶劍ZONE」。韓國觀光公社將全羅南道新安郡的紫島主題搬進KOREA PLAZA，現場不僅設置有朴寶劍大型背牆、人形立牌，更特設紫島熱門景點「紫色電話亭」，提供粉絲們絕佳的拍照打卡點，粉絲只要在「寶劍ZONE」完成指定拍照打卡任務，即可獲贈朴寶劍為宣傳韓國觀光，特別於忠清南道保寧市川北青麥田、首爾特別市昌德宮後苑、全羅南道麗水市蓋島青石浦海水浴場等知名景點拍攝的限量明信片，邀請粉絲循著朴寶劍的足跡，規劃一場與「寶劍同遊」的深度韓國之旅。









除了現場活動外，也為無法到達現場的朋友準備了有趣的線上挑戰「2025年訪韓人數猜猜樂」。民眾只需於「韓國觀光公社台北支社Facebook或Instagram官方帳號」猜猜看2025年的訪韓人數，最接近的前10名可獲得韓國旅遊大禮包，內含：韓國旅遊地圖、WOWPASS卡、Kingdom Friends頸枕、Kingdom Friends娃娃吊飾、Kingdom Friends底片相機等好禮。

※.KOREA PLAZA：(韓國觀光公社台北支社設立的韓國文化觀光體驗中心)

地址：110台北市信義區基隆路一段333號國貿大樓32樓3208室（電梯口旁）

營業時間：周一至周五 09:00-18:00（12:00-13:30午休時間不開放）

以上圖片：韓國觀光公社提供