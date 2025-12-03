韓國入境系統標示「中國台灣」 外交部交涉籲儘速更正錯誤

外交部接獲民眾反映指韓國電子入境卡將台灣錯誤列示為CHINA（TAIWAN）。

韓國的電子入境卡申報系統將我國出發地錯誤標示為「中國（台灣）」，民眾近期陸續向外交部反映不妥。外交部今（3）日表示，我國駐韓代表處已嚴正關切並交涉，但至今未獲韓方正面回應；韓國做為台灣遊客最常前往的國家之一，外交部也呼籲韓方應儘速更正錯誤標示，避免傷害台灣民眾情感。

外交部說明，韓國電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國錯誤列示為「CHINA （TAIWAN）」。此一列示不僅與事實不符，也造成我國民眾填寫流程上的混淆與不便，以及對於韓國政府此一不友善列示感到不滿及失望。

針對韓國電子入境卡對台灣列示錯誤，外交部及駐韓國代表處已多次向韓國政府嚴正關切並交涉，要求儘速更正，但韓國政府迄今仍未正面回應，外交部甚表遺憾並重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，

外交部強調，任何扭曲台灣主權地位的說法與作法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。呼籲韓國政府儘速更正電子入境卡對台灣的錯誤標示，在獲更正以前，台灣仍將持續與韓方溝通，為台灣人權益盡最大努力。

外交部指出，韓國是台灣旅客最常前往的國家之一，台灣十分珍視與韓國人民之間的深厚情誼，但韓方電子入境卡現行標示台灣的方式不僅明顯屬於與事實不符的錯誤，也使台灣旅客在入境程序上遭遇不必要困擾，更傷害台灣民眾情感。