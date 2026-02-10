韓國全才音樂人Noridogam首度來台！5/16全樂團編制開唱

韓國全才音樂人Noridogam。（圖／Young Team Productions提供）





韓國全才音樂人Noridogam 今（10日）宣布生涯首次亞洲巡迴，將在5月16日（六）帶著《Noridogam Asia Tour 2026 - TAIPEI》 於The Wall Live House首度來台開唱！Noridogam甫以全新單曲入圍本年度韓國大眾音樂獎後，再度公告全新巡迴喜訊，Noridogam表示 「相信很多人都是第一次看 Noridogam 的現場，希望大家能喜歡我們的演出！」

Noridogam是韓國音樂人金春秋（Kim Chunchu）主導的個人企劃，他在韓國指標性樂團 Silica Gel 中擔任吉他手與主唱。Silica Gel曾在2024拿下金音創作獎「亞洲創作音樂獎」，去年更受邀至典禮擔任壓軸演出嘉賓，在韓國樂壇更是獲獎無數。Noridogam 亦以製作人、編曲者等身分，參與過Car, the garden、Owen、尹智英等眾多音樂人的作品。

韓國全才音樂人Noridogam2019年以個人出道作〈Choonghunboo〉亮相。（圖／Young Team Productions提供）

2019年以個人出道作〈Choonghunboo〉亮相後，Noridogam 逐漸建立了他獨有的敘事方式，將與特定場景、記憶連在一起的碎光，轉化為如日記般的故事。他喜歡待在自己的小房間，記錄、推敲、重新塑形，並將這些累積成為一首首帶著微妙情緒與新鮮氣味的 Noridogam 式歌曲。

在最新單曲〈Hazard Course〉中，邀請日本創作歌手 mei ehara 參與演唱，打造出備受矚目的韓日音樂人跨國合作。而進入 2026 年初，Noridogam 更以首次的英文創作〈Truthbuster〉入圍本年度韓國大眾音樂獎（Korean Music Awards）「最佳另類搖滾歌曲」，與此同時，他與 Wah Wah Wah（Silica Gel 貝斯手崔雄熙參與的樂團）的聯名作品也同時入圍「最佳搖滾專輯」、「最佳搖滾歌曲」，在韓國樂評界受到高度肯定。

韓國全才音樂人Noridogam首度亞巡《Noridogam Asia Tour 2026》從首爾開跑。（圖／Young Team Productions提供）

《Noridogam Asia Tour 2026》將從首爾開跑，一路巡迴至東京、香港，最終於5月16日在台北迎來亞巡壓軸場。Noridogam 終於要以全樂團編制進行生涯首次的來台演出，並將帶來即將發行的全新專輯《Truthbuster》。這張專輯在韓國樂界早已備受期待，被視為他在個人創作道路上邁向全球視野的重要作品。《Noridogam Asia Tour 2026 - TAIPEI》門票將於2月12日中午12點於KKTIX正式開賣，票價預售1580元、現場1780元，台北樂迷將有機會率先體驗全新專輯現場演出。



